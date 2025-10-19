'Cuộc chiến' sầu riêng khắc nghiệt ở Trung Quốc

Indonesia tìm cách thâm nhập sâu vào thị trường Trung Quốc bằng cách tự xuất khẩu sầu riêng, không thông qua trung gian Malaysia và Thái Lan. Tuy nhiên, con đường này không dễ dàng.

Indonesia chuẩn bị cho kế hoạch tự xuất khẩu sầu riêng tươi trực tiếp sang Trung Quốc. Ảnh: DPA.

Đầu tháng 10, hãng thông tấn quốc gia Antara đưa tin ông Sudaryono, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia, cho biết nước này đang tích cực tìm kiếm cơ hội để xuất khẩu trực tiếp sầu riêng sang Trung Quốc, nhằm tăng lợi nhuận từ mức trung bình 10% lên 30%.

Dù vậy, các chuyên gia nhận định Indonesia cần hoàn thiện các tiêu chuẩn vệ sinh và chuỗi cung ứng lạnh để bảo quản đủ độ lạnh cho sầu riêng trong suốt quá trình vận chuyển, tránh bị Trung Quốc từ chối nhập khẩu.

Indonesia bắt đầu xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc từ đầu năm nay và trở thành "người chơi" mới trong khu vực Đông Nam Á, sau Thái Lan, Việt Nam và Malaysia. Hiện, Trung Quốc tiêu thụ hơn 90% sản lượng sầu riêng toàn cầu, theo SCMP.

Đến nay, Malaysia và Thái Lan vẫn đóng vai trò trung gian trong quá trình xuất khẩu sầu riêng Indonesia sang Trung Quốc, đồng thời giúp nông dân Indonesia thực hiện kiểm dịch thực vật theo yêu cầu của hải quan Trung Quốc và đảm nhận khâu bảo quản lạnh quy mô lớn.

"Indonesia đang cải thiện quy trình cấp chứng nhận và có thể không cần phụ thuộc vào các nước Đông Nam Á khác để tiếp cận thị trường Trung Quốc", ông Jayant Menon, chuyên gia thương mại kiêm nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu ISEAS-Yusof Ishak (Singapore), cho biết.

Ông Menon nói thêm trước đây, Indonesia thiếu năng lực về chuỗi cung ứng lạnh và công nghệ cấp đông đảm bảo độ tươi, nhưng điều đó đang dần thay đổi. Thời gian tới, Indonesia có thể tự xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc, qua đó nâng biên lợi nhuận từ hoạt động thương mại sầu riêng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Sudaryono gần đây cũng đã có cuộc gặp với phía đối tác Trung Quốc để thảo luận khả năng xuất khẩu trực tiếp loại trái cây "vua" này.

Theo ông Mohamad Reza Tirtawinata, Giám đốc Hiệp hội Sầu riêng Nusantara, nông dân Indonesia cần thêm khoảng 2 năm để xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng đủ tiêu chuẩn nhập khẩu của Trung Quốc.

"Chúng tôi chưa có đủ chứng nhận cần thiết để xuất khẩu toàn bộ sản lượng sầu riêng. Dù vậy, ngay từ khâu trồng trọt, các vườn phải đạt chứng nhận không sử dụng thuốc trừ sâu", ông nói.

Hiện, các trang trại sầu riêng ở Indonesia chỉ có diện tích 5-10 ha, thấp hơn nhiều so với quy mô yêu cầu của phía Trung Quốc. Bên cạnh đó, các cơ sở kiểm nghiệm, đóng gói và vận chuyển cần được nâng cấp đáng kể.

Ông cũng lưu ý phần lớn sầu riêng Indonesia mọc tự nhiên, không phải trồng tập trung tại các vườn lớn, khiến việc đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng một cách đồng nhất trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, một số nông dân ở tỉnh Trung Sulawesi đã bắt đầu liên kết mở rộng quy mô trồng trọt và đây cũng là tín hiệu chuyển biến tích cực.

Ở thời điểm hiện tại, người tiêu dùng Trung Quốc có thể phải trả giá cao hơn cho sầu riêng Indonesia do khoảng cách vận chuyển xa hơn so với các nước Đông Nam Á khác. Một quả sầu riêng nặng 6 kg có thể được bán với giá lên đến 200 nhân dân tệ ( 28 USD ) tại Trung Quốc.