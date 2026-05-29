Việt Nam muốn hợp tác xuất khẩu gạo và sầu riêng với Thái Lan

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đánh giá Việt Nam và Thái Lan vừa cạnh tranh vừa có thể hợp tác trong xuất khẩu nông sản, đặc biệt là gạo và sầu riêng.

Việt Nam và Thái Lan hiện là 2 nhà xuất khẩu sầu riêng lớn nhất thế giới. Ảnh: T.L.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có cuộc hội đàm với Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình kinh tế vĩ mô, định hướng điều hành chính sách tài khóa, về cải cách bộ máy, đầu tư công, thu hút FDI và hợp tác kinh tế song phương.

Đoàn công tác của Bộ Tài chính làm việc với Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas. Ảnh: Bộ Tài chính.

Trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, Bộ trưởng Tuấn đánh giá hai nước vừa cạnh tranh vừa có thể hợp tác trong xuất khẩu nông sản, đặc biệt là gạo và sầu riêng. Ông đề xuất Việt Nam và Thái Lan tăng cường phối hợp để cùng khai thác hiệu quả các thị trường xuất khẩu.

Về thu hút đầu tư, Việt Nam hiện ưu tiên các lĩnh vực điện năng và công nghiệp chế biến, chế tạo; đồng thời đánh giá cao sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp lớn của Thái Lan tại Việt Nam.

Bộ trưởng cũng cho rằng ASEAN cần liên kết sâu hơn trong chuỗi cung ứng, mỗi nước tham gia ở những công đoạn phù hợp với thế mạnh riêng, ví dụ Việt Nam phát triển xe điện còn Thái Lan có thế mạnh về chế biến, chế tạo.

Liên quan đến công nghiệp hỗ trợ, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Thái Lan hiện sở hữu hệ sinh thái doanh nghiệp cung ứng rất phát triển với khoảng 3.000 doanh nghiệp, trong khi Việt Nam vẫn ở giai đoạn đầu phát triển lĩnh vực này.

Về phía Thái Lan, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas cho biết nhiều doanh nghiệp Thái Lan hiện tham gia cung cấp linh kiện, phụ tùng cho VinFast của Việt Nam.

Ông cũng cho biết nhiều tập đoàn Nhật Bản và Trung Quốc đang đặt cơ sở sản xuất đồ gia dụng tại Thái Lan với các thương hiệu như Toshiba, Midea...

Theo phía Thái Lan, xu hướng dịch chuyển FDI về Đông Nam Á đang gia tăng do bất ổn địa chính trị tại Trung Đông. Đây được xem là cơ hội lớn cho các nền kinh tế ASEAN như Việt Nam, Thái Lan và Singapore.

Phía Thái Lan đồng thời đánh giá cao việc Việt Nam thu hút Samsung đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn, đồng thời cho rằng ASEAN cần tăng cường liên kết chuỗi cung ứng để nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngoài ra, trong khuôn khổ tọa đàm, ông Ekniti Nitithanprapas cũng chia sẻ kinh nghiệm trong đánh giá đầu tư công. Ông cho biết Thái Lan sử dụng chỉ số “Economic Internal Rate of Return” (EIRR – tỷ suất hoàn vốn kinh tế nội tại) để đánh giá hiệu quả dự án, thay vì chỉ nhìn vào hiệu quả tài chính hay lãi suất đơn thuần.

Phía Thái Lan cũng chia sẻ kinh nghiệm cải cách ưu đãi thuế để thích ứng với Thuế tối thiểu toàn cầu thông qua cơ chế “qualified tax credits”, đang được sửa đổi trong luật pháp của nước này.

Kết thúc cuộc hội đàm, hai bên thống nhất cần thúc đẩy không chỉ hợp tác mà còn tạo ra sự kết nối thực chất giữa hai nền kinh tế, qua đó phát huy sức mạnh chung của ASEAN trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Thái Lan đạt khoảng 22,1 tỷ USD . Thái Lan hiện là một trong những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 14,9- 15,4 tỷ USD .