Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu trình bày kế hoạch phát triển kinh tế

Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu trình bày báo cáo trước Quốc hội, cho biết kinh tế quý I có nhiều điểm sáng, nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số cùng loạt giải pháp thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Ảnh: Quochoi.vn.

Chiều 9/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng có lần đầu tiên "đăng đàn" trước Quốc hội, báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, quý I/2026 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Theo Thủ tướng, năm 2025, cả nước đã đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, với một số chỉ số tốt hơn so với báo cáo trước đây. Trong đó, tăng trưởng GDP đạt 8,02%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới. Quy mô nền kinh tế đạt 514 tỷ USD , vươn lên vị trí thứ 32 thế giới.

Trong quý đầu năm nay, bối cảnh thế giới vẫn phức tạp, dù vậy Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực. Tăng trưởng GDP quý I ước đạt 7,83%, có 4 địa phương tăng trưởng trên 10%. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,51%...

Dù vậy, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận nền kinh tế vĩ mô chịu nhiều tác động bất lợi từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức rất lớn. Các động lực tăng trưởng truyền thống phát huy hiệu quả dưới mức tiềm năng; sức mua trong nước thấp; xuất khẩu phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI; thị trường bất động sản phục hồi chậm, tiềm ẩn rủi ro... Bên cạnh đó, một số thủ tục hành chính còn rườm rà; năng lực cán bộ ở một số cấp cơ sở còn hạn chế.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trong phần còn lại của năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục biến động phức tạp, khó khăn và thách thức nhiều hơn thuận lợi. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn kiên định với mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững và thực chất.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng nêu rõ trước hết cần thống nhất tư duy, nhận thức và hành động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt.

Tiếp theo là thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; theo dõi sát tình hình, phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời; phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách khác.

Tăng cường kỷ luật tài chính, ngân sách; phấn đấu tiết kiệm 10% và đến giữa năm tiết kiệm thêm 5% chi thường xuyên để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực như trái phiếu chính phủ, ODA, đầu tư tư nhân; khuyến khích doanh nghiệp FDI tái đầu tư phần lợi nhuận chưa chuyển về nước. Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, không để thiếu điện trong bất cứ tình huống nào. Ổn định và lành mạnh hóa các thị trường trọng yếu như bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp; tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Thủ tướng cũng nhắc đến nhiệm vụ khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng gồm đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu. Với đầu tư công, cần lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư xã hội, tăng chi đầu tư phát triển lên trên 40% tổng chi ngân sách; giảm tối thiểu 30% số dự án đầu tư để tránh dàn trải; tất cả dự án đầu tư công phải được đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội.

Về tiêu dùng, Chính phủ định hướng phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại điện tử nội địa. Về xuất khẩu, sẽ đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng; đẩy nhanh đàm phán và ký kết các hiệp định FTA mới.

Bên cạnh đó, theo người đứng đầu Chính phủ, cần đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực. Đổi mới kinh tế Nhà nước, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển, thu hút vốn FDI có chọn lọc; tăng cường liên kết giữa khu vực FDI với khu vực trong nước.

Phát triển mô hình kinh tế mới

Về các mục tiêu, kế hoạch cụ thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết trong quý II/2026 sẽ ban hành chiến lược phát triển thị trường trong nước; hoàn thành nhiệm vụ thí điểm miễn thị thực dài hạn, cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần cho khách quốc tế...

Trong quý III, hoàn thành Đề án xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động hội nhập quốc tế. Trong tháng 5, hoàn thiện phương án đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước. Năm 2026, hoàn thành xây dựng chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.

Giai đoạn 2026-2030, giảm tối thiểu 30% số dự án đầu tư sử dụng ngân sách so với giai đoạn trước.

Về hệ thống tài chính - ngân hàng, định hướng của Chính phủ là tiếp tục hiện đại hóa, cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng theo hướng bền vững gắn với xử lý nợ xấu, tổ chức tín dụng yếu kém, sở hữu chéo. Hoàn thành đề án trong quý II; tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại Nhà nước; hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh định hướng phát triển các mô hình kinh tế mới để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số năm nay. Ảnh: Quochoi.vn.

Về phát triển các mô hình kinh tế mới, trong quý III sẽ hoàn thành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách, đề án, kế hoạch. Đẩy mạnh xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu trọng yếu; phát triển thị trường tín chỉ carbon; vận hành thí điểm sàn giao dịch dữ liệu, tài sản mã hóa, tài sản kỹ thuật số từ quý II.

Về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng cho biết sẽ đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; hoàn thiện danh mục công nghệ chiến lược trong tháng 4; xây dựng cơ sở nghiên cứu cho ngành công nghệ cao; đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Đồng thời, phát triển hạ tầng số, phủ sóng mạng 5G trên toàn quốc; xây dựng các cơ sở dữ liệu kết nối, liên thông; mở rộng dịch vụ công trực tuyến; triển khai Đề án 06 giai đoạn 2026-2030 trong tháng 4; phấn đấu thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN về Chính phủ điện tử trong năm 2026.

Về phát triển kết cấu hạ tầng, Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với tăng cường giám sát, bảo đảm chất lượng, nhất là công trình giao thông trọng điểm, hệ thống đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đô thị.

Đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM, tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, một số tuyến trên đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Bảo đảm tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, mở rộng Cảng hàng không Phú Quốc, Chu Lai, Cà Mau.

Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh yêu cầu triển khai hiệu quả Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Trong quý II, phải hoàn thành xây dựng cơ chế, chính sách vượt trội thu hút đầu tư các dự án năng lượng trọng điểm, điện gió ngoài khơi, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và phương án xử lý vướng mắc các dự án năng lượng tái tạo.

Trong quý III, sẽ hoàn thành xây dựng Chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia và Đề án phát triển hạ tầng công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử, công nghiệp không gian vũ trụ, kinh tế tầm thấp, công nghiệp lượng tử.