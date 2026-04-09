Cam kết của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Từ ngày 1/7/2025, chính quyền địa phương hai cấp đã chính thức vận hành. Do đó, trọng tâm thứ ba của Chính phủ là "vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy theo mô hình mới". "Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực cán bộ, đặc biệt là cán bộ xã, phường, đặc khu, trong đó xác định năm 2026 là 'năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở', chuyển mạnh từ phương thức hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn", ông khẳng định.