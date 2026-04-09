Cam kết của Thủ tướng Lê Minh Hưng

|
Phát biểu nhậm chức vào chiều 7/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh nhiệm kỳ 2026-2031 đặt ra yêu cầu rất cao: "Đất nước ta không chỉ tiếp tục phát triển mà phải bứt phá vươn lên; không chỉ hội nhập mà phải nâng tầm vị thế; không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, nâng cao đời sống hạnh phúc của nhân dân".
|
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tập trung cao nhất vào 5 định hướng lớn trọng tâm. Thứ nhất là xây dựng một Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân. "Chính phủ sẽ ưu tiên cao nhất cho công tác xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế, quyết liệt rà soát, sửa đổi đồng bộ các quy định pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực xã hội", ông cho biết.
|
Trọng tâm thứ hai là quyết tâm, nỗ lực cao nhất điều hành nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Theo Thủ tướng, mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm giai đoạn 2026-2031 là "mệnh lệnh phát triển" để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước. Chính phủ xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại.
|
Trong bối cảnh này, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất. Chính phủ sẽ đảm bảo mọi địa phương, doanh nghiệp và người dân đều có cơ hội cống hiến, đóng góp và hưởng lợi công bằng từ sự phát triển.
|
Từ ngày 1/7/2025, chính quyền địa phương hai cấp đã chính thức vận hành. Do đó, trọng tâm thứ ba của Chính phủ là "vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy theo mô hình mới". "Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực cán bộ, đặc biệt là cán bộ xã, phường, đặc khu, trong đó xác định năm 2026 là 'năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở', chuyển mạnh từ phương thức hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn", ông khẳng định.
|
Từ đó, Thủ tướng định hướng rõ việc gì địa phương làm nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn, sát thực tiễn hơn thì giao địa phương quyết.
|
Trọng tâm thứ tư và thứ năm lần lượt là "xây dựng một Chính phủ đoàn kết, phối hợp và đồng hành" và "xây dựng một Chính phủ liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm". Ông Lê Minh Hưng cho biết bản thân ý thức sâu sắc rằng lòng tin của nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia. Do đó, Chính phủ cam kết hành động với quyết tâm cao nhất, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết, trước hết.
|
Cũng theo Thủ tướng, "muốn phát triển nhanh thì bộ máy phải trong sạch, cán bộ phải liêm chính, công vụ phải kỷ cương". Ông cam kết sẽ cùng tập thể Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đoàn kết một lòng, quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển bứt phá, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.