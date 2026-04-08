Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Thủ tướng Lê Minh Hưng được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, sáng 8/4, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Theo nghị quyết được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng là Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Các ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Trước đó, sáng 7/4, với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Theo Hiến pháp, Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và các ủy viên. Danh sách thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh do Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh, trường hợp Quốc hội không thể họp được thì trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định, động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh, quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới...