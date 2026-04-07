Tiểu sử tân Thủ tướng Lê Minh Hưng

  • Thứ ba, 7/4/2026 15:14 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Tiểu sử tân Thủ tướng Lê Minh Hưng

Lê Minh Hưng

Thủ tướng

Sinh ngày 11/12/1970 tại Xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ 5/2024), XIV

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV

- Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI

Thạc sĩ Chính sách công, Cao cấp lý luận chính trị

10/1993-1/1998

Chuyên viên Phòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Vụ Quan hệ Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2/1998-2/2002

Phó phòng rồi Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á

3/2002-12/2009

Phó vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1/2010-10/2011

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

10/2011-10/2014

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

11/2014-1/2016

Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng

1/2016-4/2016

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng

9/4/2016

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

28/7/2016-11/11/2020

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

10/2020-nay

Chánh văn phòng Trung ương Đảng

1/2021

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

5/2024

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương

1/2026

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

3/2026

Đại biểu Quốc hội khóa XVI

4/2026

Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Thanh Hà

Lê Minh Hưng Lê Minh Hưng Thủ tướng Phạm Minh Chính Tiểu sử Chính phủ Việt Nam

