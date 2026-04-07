Tiểu sử tân Thủ tướng Lê Minh Hưng

Lê Minh Hưng
Thủ tướng
Sinh ngày 11/12/1970 tại Xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ 5/2024), XIV
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV
- Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI
Thạc sĩ Chính sách công, Cao cấp lý luận chính trị
10/1993-1/1998
Chuyên viên Phòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Vụ Quan hệ Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2/1998-2/2002
Phó phòng rồi Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á
3/2002-12/2009
Phó vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1/2010-10/2011
Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
10/2011-10/2014
Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
11/2014-1/2016
Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng
1/2016-4/2016
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng
9/4/2016
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
28/7/2016-11/11/2020
Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
10/2020-nay
Chánh văn phòng Trung ương Đảng
1/2021
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
5/2024
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương
1/2026
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV
3/2026
Đại biểu Quốc hội khóa XVI
4/2026
Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam