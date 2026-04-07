Ông Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031

Toàn bộ đại biểu Quốc hội có mặt tại hội trường chiều 7/4 đã thông qua nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Lễ tuyên thệ của Thủ tướng Lê Minh Hưng Chiều nay (7/4), Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng nhiệm kỳ mới; thông qua dự thảo Nghị quyết bầu. Sau đó, Thủ tướng tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Theo kết quả biểu quyết, 495/495 đại biểu có mặt (99,00% tổng số đại biểu Quốc hội) đã tán thành thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, ông Lê Minh Hưng đã được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, Tôi - Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó", Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ.

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng bên hành lang Quốc hội chiều 7/4. Ảnh: Tùng Linh.

Chính phủ khóa mới tập trung 5 trọng tâm

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng sau đó có bài phát biểu nhậm chức. Ông bày tỏ ý thức sâu sắc việc được bầu giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Tổ quốc, trước nhân dân, trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Lê Minh Hưng Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhiệm kỳ 2026-2031 đặt ra yêu cầu rất cao: Đất nước ta không chỉ tiếp tục phát triển mà phải bứt phá đi lên; không chỉ hội nhập mà phải nâng tầm vị thế; không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, hạnh phúc của nhân dân.

Trên cơ sở đó, Chính phủ tập trung cao nhất vào 5 trọng tâm lớn. Thứ nhất, xây dựng một Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân

"Trên tinh thần 'Chính phủ kiến tạo và hành động', mỗi thành viên Chính phủ phải nói đi đôi với làm, điều hành bằng tư duy quản trị hiện đại, chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống, để hoàn thành tốt nhất trọng trách trước Đảng và nhân dân", tân Thủ tướng cam kết.

Thứ hai, quyết tâm điều hành kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm trong giai đoạn 2026-2031 là mệnh lệnh phát triển, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước.

Chính phủ xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là động lực quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng.

Thứ ba, vận hành hiệu quả bộ máy theo mô hình tổ chức mới. Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào vận hành. Nhiệm vụ của Chính phủ là phải bảo đảm bộ máy mới hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đúng chức năng, đúng thẩm quyền, thực sự trở thành động năng mới cho phát triển.

Trong đó, xác định năm 2026 là năm tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, chuyển mạnh từ tư duy “hành chính quản lý” sang “hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển”, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức chiều 7/4. Ảnh: Nhân Dân.

Thứ tư, xây dựng một Chính phủ đoàn kết, phối hợp và đồng hành và thứ năm là xây dựng một Chính phủ liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm.

"Tôi ý thức sâu sắc rằng, lòng tin của nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia. Muốn phát triển nhanh và bền vững thì bộ máy phải trong sạch, cán bộ phải liêm chính, công vụ phải kỷ cương, đội ngũ lãnh đạo phải nêu gương. Chính phủ cam kết hành động với quyết tâm cao nhất, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết, trước hết", Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu.

Thủ tướng 7X

Ông Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê Hà Tĩnh; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ tháng 5/2024), XIV.

Ông Lê Minh Hưng là Trưởng ban Tổ chức Trung ương thứ hai được bầu làm Thủ tướng và là người đứng đầu Chính phủ thứ 10 kể từ năm 1945. Tiền nhiệm của ông là Thủ tướng Phạm Minh Chính (cũng từng là Trưởng ban Tổ chức Trung ương) đã hết nhiệm kỳ.

Ông Hưng có hơn 20 năm gắn bó với Ngân hàng Nhà nước, bắt đầu từ vị trí chuyên viên Phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế, Vụ Quan hệ quốc tế. Ông sau đó giữ các chức Phó rồi Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á; Vụ phó, Vụ trưởng Hợp tác quốc tế; Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 4/2016, ông giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở tuổi 46. Tháng 11/2021, ông được Bộ Chính trị phân công làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tháng 5/2024, Bộ Chính trị giao nhiệm vụ cho ông Lê Minh Hưng đảm nhiệm chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.