Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031

495/495 đại biểu Quốc hội sáng 7/4 tán thành thông qua nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo kết quả, 495/495 đại biểu có mặt (99,00% tổng số đại biểu Quốc hội) đã tán thành thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Theo đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri, Tôi - Chủ tịch nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ.

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức sáng 7/4. Ảnh: Quốc hội.

Phát biểu nhậm chức sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tin cậy giới thiệu ông đảm nhận cương vị Chủ tịch nước và Quốc hội đã tín nhiệm bầu, giao trọng trách.

"Trong bối cảnh tình hình với nhiều thách thức mang tính thời đại, trong nước triển khai nhiều chủ trương chiến lược với các mục tiêu lớn có ý nghĩa lịch sử, ưu tiên hàng đầu của tôi trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững; nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân, để nhân dân được thụ hưởng mọi thành quả của phát triển; gia tăng đóng góp của Việt Nam cho hòa bình ổn định, phát triển, sự tiến của khu vực và trên thế giới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thay mặt đại biểu Quốc hội tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm sinh năm 1957, quê tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng bốn khóa XI, XII, XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị ba khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội liên tục các khóa XIV, XV, XVI.

Sau khi theo học trường Công an Trung ương (nay là Học viện An ninh nhân dân) ông bắt đầu sự nghiệp ở Cục Bảo vệ chính trị 1 rồi làm Cục phó Bảo vệ chính trị 1, Cục trưởng Bảo vệ chính trị 3, Tổng cục An ninh. Năm 2009, ông giữ chức Tổng Cục trưởng An ninh 1.

Trước khi giữ cương vị Bộ trưởng Công an từ tháng 4/2016, ông có 6 năm làm Thứ trưởng Bộ Công an. Đầu năm 2019, ông được thăng cấp bậc hàm lên đại tướng. Tháng 5/2024, đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước và ba tháng sau được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu giữ chức Tổng Bí thư. Ông từng có hai tháng đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Tháng 1/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư khóa XIV.