Tiểu sử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

  Thứ ba, 7/4/2026 09:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiểu sử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Sinh ngày 10/7/1957 tại Hưng Yên

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII, XIV
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII, XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV, XVI

Giáo sư, Tiến sĩ Luật học, Cao cấp lý luận chính trị

10/1974-10/1979

Học viên Đại học An ninh nhân dân

10/1979-12/1988

Cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Công an

12/1988-1993

Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Công an

1993-2006

Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị I, rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị III, Bộ Công an

2006-2009

Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, rồi Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Bộ Công an. Được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng (2007)

2009-8/2010

Tổng cục trưởng Tổng cục Anh ninh I, Bộ Công an. Được thăng cấp bậc hàm Trung tướng (7/2010)

8/2010-1/2016

Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI. Tháng 9/2014, được phong quân hàm Thượng tướng

1/2016-4/2016

Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

4/1/2016

Bộ trưởng Công an

7/2016-11/2017

Kiêm nhiệm chức Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

1/2019

Đại tướng, Bộ trưởng Công an

1/2021

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

2024

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh (22/5/2024-21/10/2024)

8/2025

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

23/1/2026

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV

3/2026

Đại biểu Quốc hội khóa XVI

4/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thanh Hà

Xem thêm

