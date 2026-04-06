Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức Sáng 6/4, với 491/491 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Sáng 6/4, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Theo kết quả, 491/491 đại biểu (98,20%) đại biểu đã tán thành thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, theo đó ông Trần Thanh Mẫn đã được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội khoá XVI.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, Tôi - Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức sáng 6/4. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước Quốc hội và cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định "đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của tôi trước Đảng, Nhà nước, trước cử tri và Nhân dân cả nước".

Chủ tịch Quốc hội hứa nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; cùng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Quốc hội số, trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng.

"Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, 'thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động', tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để đất nước phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế", Chủ tịch Quốc hội cam kết.

Ông đồng thời nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng giám sát, chú trọng giám sát việc thực thi pháp luật, coi giám sát là công cụ kiến tạo, thúc đẩy phát triển; theo dõi, xem xét, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát; nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tiếp tục đưa hoạt động đối ngoại Nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt đại biểu Quốc hội khóa XVI tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội mong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Quốc hội. Kính mong các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm, góp ý, ủng hộ các hoạt động của Quốc hội.

"Kính mong các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả; rất mong cử tri và Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế, các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, các vị chức sắc tôn giáo, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành, ủng hộ để Quốc hội khóa XVI hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ.

Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê TP Cần Thơ, là tiến sĩ Kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội các khóa từ XIII đến XVI.

Ông từng giữ các chức vụ Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ. Năm 2017, ông làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; sau đó giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội. Tháng 5/2024, ông được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội.