Tiểu sử Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

  Thứ hai, 6/4/2026 11:26 (GMT+7)
Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội

Sinh ngày 12/8/1962 tại Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang (nay là xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ)

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV
- Đại biếu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, XVI

Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân lý luận chính trị

7/1979-11/1981

Cán bộ Huyện đoàn, Chánh văn phòng Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

12/1981-10/1984

Phó bí thư Thường trực Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

11/1984-12/1987

Bí thư Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

1/1988-7/1992

Phó bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang

8/1992-6/1994

Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu HĐND tỉnh Cần Thơ nhiệm kỳ 1989-1994

7/1994-11/1999

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ

12/1999-12/2003

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ

1/2004-12/2005

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy lâm thời; Bí thư Quận ủy Bình Thủy, Đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009

1/2006-2/2008

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Bình Thủy

2/2008-3/2008

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Quận ủy Bình Thủy

3/2008-12/2010

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

1/2011-4/2011

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó bí thư rồi Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

4/2011-9/2015

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII TP Cần Thơ

10/2015-12/2015

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII TP Cần Thơ

1/2016-4/2016

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII TP Cần Thơ

4/2016-9/2016

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XIV

10/2016-6/2017

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XIV

6/2017-5/2018

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

5/2018 tới nay

Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại biểu Quốc hội khóa XIV

1/2021

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

4/2021

Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIV

5/2024

Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

1/2026

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

4/2026

Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Thanh Hà

Trần Thanh Mẫn Trần Thanh Mẫn Chủ tịch Quốc hội Quốc hội Quốc hội khóa XVI

