Tiểu sử Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Trần Thanh Mẫn
Chủ tịch Quốc hội
Sinh ngày 12/8/1962 tại Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang (nay là xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ)
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV
Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân lý luận chính trị
7/1979-11/1981
Cán bộ Huyện đoàn, Chánh văn phòng Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
12/1981-10/1984
Phó bí thư Thường trực Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
11/1984-12/1987
Bí thư Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
1/1988-7/1992
Phó bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang
8/1992-6/1994
Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu HĐND tỉnh Cần Thơ nhiệm kỳ 1989-1994
7/1994-11/1999
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ
12/1999-12/2003
Phó chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ
1/2004-12/2005
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy lâm thời; Bí thư Quận ủy Bình Thủy, Đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009
1/2006-2/2008
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Bình Thủy
2/2008-3/2008
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Quận ủy Bình Thủy
3/2008-12/2010
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ
1/2011-4/2011
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó bí thư rồi Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ
4/2011-9/2015
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII TP Cần Thơ
10/2015-12/2015
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII TP Cần Thơ
1/2016-4/2016
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII TP Cần Thơ
4/2016-9/2016
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XIV
10/2016-6/2017
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XIV
6/2017-5/2018
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019; Đại biểu Quốc hội khóa XIV
5/2018 tới nay
Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại biểu Quốc hội khóa XIV
1/2021
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
4/2021
Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIV
5/2024
Chủ tịch Quốc hội khóa XIV
1/2026
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV
4/2026
Chủ tịch Quốc hội khóa XVI