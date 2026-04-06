Đại biểu Quốc hội cần có khả năng phân tích, tầm nhìn dài hạn

"Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội khóa XVI cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, lập trường kiên định, tư duy quản trị hiện đại, phản biện sâu sắc, khách quan trên tinh thần xây dựng", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Sáng 6/4, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định đại biểu Quốc hội khóa XV đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Trong bối cảnh đất nước đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, Quốc hội đã không ngừng nỗ lực, có nhiều đổi mới đột phá, khẳng định vai trò đi trước một bước về thể chế, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước ta sau 40 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm qua, quy mô nền kinh tế đạt 514 tỷ USD , đứng thứ 32 nền kinh tế thế giới; tăng trưởng bình quân 5 năm gần đây đạt 6,2%/năm, riêng năm 2025 đạt 8,02%; thu nhập bình quân đầu người đạt 5.026 USD .

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quốc hội.

Nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ, tạo động lực và không gian phát triển; việc điều chỉnh địa giới hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tạo những chuyển biến quan trọng trong tổ chức và vận hành tổ chức bộ máy Nhà nước.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Quốc hội khóa XVI và các đại biểu cần tiếp tục kế thừa, phát huy thành tựu của các nhiệm kỳ trước; nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, lập trường kiên định, tư duy quản trị hiện đại, phản biện sâu sắc, khách quan trên tinh thần xây dựng.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa XVI và các đại biểu cần có kỹ năng lập pháp và tầm nhìn dài hạn, có khả năng phân tích và năng lực tiếp cận những vấn đề mới, đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ; đảm bảo hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống".

Thông tin về chương trình kỳ họp thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội cho biết một trong những nội dung quan trọng là xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước. Đây là nội dung trọng tâm của kỳ họp, có ý nghĩa quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước trong cả nhiệm kỳ.

Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách Nhà nước; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, đề xuất các giải pháp có tính đột phá, khả thi trước bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhất là những tác động do xung đột tại khu vực Trung Đông, nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

Đồng thời, Quốc hội sẽ phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2024; xem xét, quyết định các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến thông qua 8 luật và 1 nghị quyết quy phạm pháp luật, Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027, Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội và Nghị quyết chung kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

"Đất nước ta đang đứng trước thời điểm lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt, trách nhiệm đặt lên vai Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội là hết sức nặng nề nhưng cũng vô cùng vẻ vang", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Đảng và nhân dân kỳ vọng các đại biểu Quốc hội tiếp tục là những đại diện tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI dự kiến có tổng thời gian làm việc là khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 6/4 đến ngày 12/4. Đợt 2 từ ngày 20/4 đến ngày 23/4 (dự phòng ngày 24-25/4).