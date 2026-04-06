Sáng nay Quốc hội khai mạc kỳ họp đầu tiên của khóa mới

8h sáng nay 6/4, Quốc hội họp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất của khóa XVI tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Trước giờ khai mạc kỳ họp, lúc 7h, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại diện các đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Phiên khai mạc bắt đầu từ 8h, được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1).

Trước đó, ngày chủ nhật 5/4, Quốc hội đã họp phiên trù bị. Các đoàn đại biểu Quốc hội đã họp để bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn. Quốc hội cũng thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.

Cùng ngày 5/4, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với lãnh đạo Tổ đảng Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI có rất nhiều nội dung quan trọng. Quốc hội sẽ tiến hành công tác tổ chức, nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước, xem xét thông qua 8 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật; đồng thời xem xét, quyết định các kế hoạch lớn của quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay trả nợ công trong giai đoạn 5 năm tới.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm "ở những thời khắc khó khăn, thời gian gấp rút, nhiều việc hệ trọng là dịp để khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị... là cơ hội thử thách đối với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các ngành, các cấp, chỉ qua công việc mới thể hiện năng lực lãnh đạo, chỉ huy; thể hiện sức bền, khả năng chịu áp lực, cường độ công việc lớn".

Hôm 3/4, tại họp báo dự kiến chương trình kỳ họp được Văn phòng Quốc hội tổ chức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết Quốc hội khóa XVI sẽ bầu, phê chuẩn số lượng lớn các chức danh lãnh đạo của Nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Phó chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao.

Quốc hội cũng sẽ quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán TAND Tối cao; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách Phó chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Tổng thể số lượng nhân sự được Quốc hội bầu và phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất là 39 chức danh liên quan đến toàn bộ các vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương và bảo đảm kiện toàn đồng bộ các thiết chế theo nhiệm kỳ mới.