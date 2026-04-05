Tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, mở đầu nhiệm kỳ với khí thế mới

Sáng 5/4, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với lãnh đạo Tổ đảng Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố.

Hội nghị tập trung thảo luận, thống nhất một số vấn đề chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ chính thức khai mạc sáng 6/4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng các đồng chí vừa được bầu làm Trưởng Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tin tưởng, các đồng chí sẽ hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI có rất nhiều nội dung quan trọng. Quốc hội sẽ tiến hành công tác tổ chức, nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước, xem xét thông qua 8 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật; đồng thời xem xét, quyết định các kế hoạch lớn của quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay trả nợ công trong giai đoạn 5 năm tới.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm "ở những thời khắc khó khăn, thời gian gấp rút, nhiều việc hệ trọng là dịp để khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị... là cơ hội thử thách đối với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các ngành, các cấp, chỉ qua công việc mới thể hiện năng lực lãnh đạo, chỉ huy; thể hiện sức bền, khả năng chịu áp lực, cường độ công việc lớn".

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chúc mừng nhân sự được bầu sáng nay. Ảnh: Như Ý.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo các Tổ đảng Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, lãnh đạo, chỉ đạo các công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, tạo khí thế mới, niềm tin mới cho nhiệm kỳ mới.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã họp phiên trù bị, các đại biểu đã bầu Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng các lãnh đạo Đoàn Hà Nội được bầu. Ảnh: Như Ý.

Từ 14h chiều nay, Quốc hội sẽ họp tại Hội trường, nghe Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn phát biểu; Quốc hội cũng nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp.