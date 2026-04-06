Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 6/4, trước khi diễn ra phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là nghi lễ trước khi diễn ra các kỳ họp Quốc hội, các sự kiện quan trọng của đất nước.