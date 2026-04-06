Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

|
Sáng 6/4, trước khi diễn ra phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là nghi lễ trước khi diễn ra các kỳ họp Quốc hội, các sự kiện quan trọng của đất nước.
|
Tham dự đoàn có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội khoá XVI.
|
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các thế hệ đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
|
Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc Việt Nam.
|
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước khởi đầu, tạo tiền đề cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ.
|
Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao trong bộ máy của Nhà nước: Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng; bầu và phê chuẩn các chức danh khác của các cơ quan Nhà nước.
|
Đặc biệt, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI có nhiệm vụ khẩn trương thể chế hóa các chiến lược quan trọng Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
|
Dự kiến tại Kỳ họp này, Quốc hội cũng xem xét, thông qua 8 luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó có: 4 dự án luật sửa đổi toàn diện và 4 dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật hiện hành; 1 nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.
|
Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2025 và những tháng đầu năm 2026; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; quyết định các kế hoạch giai đoạn 5 năm, gồm: phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay và trả nợ công, đầu tư công trung hạn...
|
Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo, gửi xin ý kiến các vị đại biểu bằng văn bản về Kế hoạch triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.
|
Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định các nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề. Tổng thời gian làm việc của kỳ họp là khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 6/4 đến ngày 12/4. Đợt 2 từ ngày 20/4 đến ngày 23/4 (dự phòng ngày 24-25/4).