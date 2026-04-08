Thủ tướng Lê Minh Hưng trình danh sách phó thủ tướng, bộ trưởng

  • Thứ tư, 8/4/2026 05:31 (GMT+7)
Sáng 8/4, Thủ tướng trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Sáng nay 8/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Trong chương trình làm việc sáng 8/4, Quốc hội tiếp tục làm công tác nhân sự với việc hoàn thiện bộ máy Chính phủ khóa mới, nhiệm kỳ 2026-2031. Quy trình bắt đầu bằng việc Thủ tướng Lê Minh Hưng trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ và dự thảo Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Quốc hội sau đó nghe Báo cáo thẩm tra về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Tiếp theo, Thủ tướng trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Quốc hội thảo luận, phê chuẩn việc bổ nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội sau đó nghe trình bày dự thảo Nghị quyết, thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Dự kiến trong buổi sáng, bộ máy Chính phủ của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ được hoàn thiện.

Trước đó vào sáng 7/4, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đã được Quốc hội thông qua, gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, cụ thể: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ.

Trong chương trình làm việc về công tác nhân sự sáng 8/4, Quốc hội cũng sẽ phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao dựa trên danh sách do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trình.

Cuối buổi sáng, Quốc hội khép lại nội dung công tác nhân sự tại kỳ họp bằng việc thực hiện quy trình phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách phó chủ tịch và các ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Lê Minh Hưng Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhiệm kỳ 2026-2031 đặt ra yêu cầu rất cao: Đất nước ta không chỉ tiếp tục phát triển mà phải bứt phá đi lên; không chỉ hội nhập mà phải nâng tầm vị thế; không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, hạnh phúc của nhân dân.

5 ưu tiên của tân Thủ tướng Lê Minh Hưng

Chiều 7/4, sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu làm Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ và có bài phát biểu nhậm chức.

Thế Sự

Lê minh hưng Quốc hội phê chuẩn bộ máy Chính phủ

