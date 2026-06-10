Xin kiểm tra cổ phiếu chính công ty mình vì lo bị thâu tóm

Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 (mã chứng khoán: C32) đề nghị cơ quan quản lý kiểm tra, rà soát giao dịch cổ phiếu của chính công ty mình.

C32 vừa có giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) đề nghị kiểm tra, rà soát các dấu hiệu giao dịch bất thường trên thị trường.

Từ cuối tháng 5, cổ phiếu C32 đã ghi nhận 4 phiên giao dịch tăng trần liên tiếp trong khi công ty không có bất kỳ thông tin trọng yếu, sự kiện kinh doanh đột biến hoặc thay đổi đáng kể nào được công bố trong giai đoạn này. Hoạt động sản xuất - kinh doanh, tình hình tài chính và công tác quản trị điều hành vẫn diễn ra bình thường.

Từ ngày 2-8/6, cổ phiếu C32 tiếp tục tăng trần 5 phiên giao dịch liên tiếp, nâng tổng số phiên tăng trần lên 9 phiên trong thời gian ngắn. Đây là diễn biến bất thường, chưa từng xảy ra trong lịch sử giao dịch của cổ phiếu C32.

Cổ phiếu C32 liên tục tăng trần.

Qua quá trình theo dõi, C32 nhận thấy hoạt động giao dịch thời gian qua xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường cần được cơ quan quản lý xem xét.

“Khối lượng giao dịch cổ phiếu C32 tăng mạnh đột biến so với mức giao dịch bình thường trước đây. Giá và thanh khoản tăng mạnh trong thời gian ngắn, nhưng không có thông tin trọng yếu tương ứng được công bố. Diễn biến giao dịch có dấu hiệu vượt ngoài biến động cung cầu thông thường của thị trường”, giải trình của C32 gửi cơ quan quản lý.

Theo đó, doanh nghiệp đặt vấn đề, diễn biến tăng giá liên tục, áp lực mua kéo dài qua nhiều phiên giao dịch liên tiếp là dấu hiệu cần được cơ quan quản lý xem xét, rà soát; xác định có hay không hành vi tạo cung cầu bất thường, hoặc các giao dịch không phù hợp quy định.

C32 cũng cho rằng không loại trừ khả năng một nhà đầu tư, hoặc nhóm nhà đầu tư có sự phối hợp trong hoạt động giao dịch nhằm nâng tỷ lệ sở hữu, gia tăng khả năng chi phối nhưng chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến công bố thông tin, chào mua công khai hoặc báo cáo sở hữu cổ phần theo quy định.

C32 là doanh nghiệp xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng. Ảnh: C32

Theo C32, nếu cơ quan chức năng xác định tồn tại hành vi vi phạm, điều này có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông hiện hữu, đặc biệt là nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ, đồng thời tác động đến tính minh bạch và sự ổn định của thị trường chứng khoán.

Doanh nghiệp cũng khẳng định, vừa qua không phát sinh bất kỳ thông tin nội bộ, hay sự kiện trọng yếu nào chưa được công bố, có khả năng tác động trực tiếp đến đà tăng mạnh của cổ phiếu, ngoài các thông tin đã công bố theo đúng quy định.

Để đảm bảo tính công khai, minh bạch và ổn định của thị trường chứng khoán, C32 đề nghị UBCKNN và HoSE khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ giao dịch cổ phiếu C32 trong giai đoạn trên; đồng thời xem xét các giai đoạn có biến động bất thường trước đó.

Doanh nghiệp cũng đề nghị cơ quan chức năng truy xuất, phân tích dữ liệu giao dịch theo từng phiên nhằm xác định các tài khoản có liên quan, xem xét dấu hiệu phối hợp giao dịch, tạo cung cầu bất thường hoặc các giao dịch có dấu hiệu không phù hợp với quy định pháp luật.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm, công ty kiến nghị cơ quan quản lý áp dụng các biện pháp giám sát, quản lý hoặc xử lý phù hợp theo thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo tính minh bạch của thị trường.

C32 đề nghị xem xét công bố kết quả kiểm tra và xử lý theo quy định để củng cố niềm tin của nhà đầu tư và nâng cao hiệu quả công tác giám sát thị trường.

Phiên giao dịch chứng khoán hôm nay (10/6), C32 tiếp tục tăng trần, đóng cửa ở mức 19.250 đồng/cổ phiếu. Trong đó, cổ phiếu C32 đang diễn ra chuỗi tăng trần 7 phiên từ ngày 2/6 tới sáng 10/6.