Hàng bia, quán nhậu lấn chiếm vỉa hè sau Tết

Trước dịp Tết, cơ quan chức năng ở Hà Nội đồng loạt triển khai xử lý vi phạm trật tự đô thị như lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, những ngày Tết Nguyên đán và kết thúc nghỉ lễ một số hàng quán hoạt động trở lại và tái diễn việc lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh. Trong ảnh, trưa 23/2, ngày đầu tiên đi làm, quán bia trên đường Lê Duẩn (Hà Nội) bày hàng hóa và xe máy kín vỉa hè.

Cửa hàng còn bày bàn ghế phía phía sau trạm xe buýt để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Bàn ghế chiếm lối đi của người đi bộ.

Không chỉ ban ngày, buổi tối một số cửa hàng ăn uống cũng bày kín bàn ghế ra vỉa hè. Ảnh trái là quán ăn ở gần nút giao đường Lê Duẩn - Khâm Thiên; ảnh phải là quán bia tràn vỉa hè chiều mùng 5 Tết, trên phố Hoàng Ngọc Phách.

Ngày 23/2, một vụ nổ bình nén khí do hàn xì xảy ra tại xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên khiến một người tử vong, một người bị thương nhập viện cấp cứu.

Trưa 23/2, ông Mai Xuân Hậu, Chủ tịch UBND xã Bình An (tỉnh Gia Lai), cho biết địa phương vừa phát hiện hai thi thể (một nam, một nữ) cùng một ôtô dưới kênh Văn Phong.

Đến 21h ngày mùng 6 Tết, dòng phương tiện từ các tỉnh miền Tây vẫn đổ về TP.HCM, Quốc lộ 1 qua cửa ngõ phía Tây đông đúc, xe di chuyển chậm.

