Hàng bia, quán nhậu lấn chiếm vỉa hè sau Tết

Từ những ngày cuối dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều hàng quán mở cửa trở lại phục vụ người dân, du khách, song song với đó, là tình trạng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh lại tái diễn.

Trước dịp Tết, cơ quan chức năng ở Hà Nội đồng loạt triển khai xử lý vi phạm trật tự đô thị như lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, những ngày Tết Nguyên đán và kết thúc nghỉ lễ một số hàng quán hoạt động trở lại và tái diễn việc lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh. Trong ảnh, trưa 23/2, ngày đầu tiên đi làm, quán bia trên đường Lê Duẩn (Hà Nội) bày hàng hóa và xe máy kín vỉa hè.
Phố đường tàu Khâm Thiên bàn ghế tràn ra sát đường tàu.
Nhiều cửa hàng mở cửa kinh doanh trở lại.
Mặc dù vắng người nhưng hàng quán bày bàn ghế la liệt lấn chiếm hành lang đường sắt.
Cửa hàng ăn uống tại khu vực đường Phan Chu Trinh kê bàn ghế ra vỉa hè phục vụ thực khách.
Dãy bàn ghế bày tràn lan trên vỉa hè.
Cửa hàng còn bày bàn ghế phía phía sau trạm xe buýt để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.
Bàn ghế chiếm lối đi của người đi bộ.
Không chỉ ban ngày, buổi tối một số cửa hàng ăn uống cũng bày kín bàn ghế ra vỉa hè. Ảnh trái là quán ăn ở gần nút giao đường Lê Duẩn - Khâm Thiên; ảnh phải là quán bia tràn vỉa hè chiều mùng 5 Tết, trên phố Hoàng Ngọc Phách.

https://tienphong.vn/ha-noi-nhieu-hang-quan-ke-kin-ban-ghe-lan-chiem-via-he-sau-tet-post1822464.tpo

Thanh Phong/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

