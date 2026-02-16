Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Dự báo thời tiết 29 Tết

  • Thứ hai, 16/2/2026 07:51 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dự báo thời tiết 29 Tết, miền Bắc nắng với nhiệt độ cao nhất 24-28°C, trong đó khu Tây Bắc 28-31°C trước khi không khí lạnh tràn về đúng mùng 1 Tết.

Thoi tiet 29 Tet anh 1

Ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, miền Bắc đón nắng. Ảnh minh họa.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 16/2 (29 Tết)

Ngày 16/2 (29 Tết Nguyên đán), khu vực Đông Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 16°C, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng khoảng 6°C, cao nhất 24-27°C.

Thời tiết và nhiệt độ ở khu vực Tây Bắc Bộ cũng như dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế có nhiều nét tương đồng trong ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, mưa nhỏ xuất hiện ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22°C, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 25-28°C, trong đó, khu Tây Bắc có thời điểm lên đến 31°C.

Gần sáng 17/2 (mùng 1 Tết), khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ, khoảng chiều tối và đêm cùng ngày, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Từ đêm 16/2 đến ngày 19/2 (đêm Giao thừa đến mùng 3 Tết), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 17-19/2 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C.

Hà Nội từ đêm 16/2 đến ngày 19/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 17-19/2, khu vực này trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19°C.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng, trong đó, phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày mùng 1 Tết.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 16/2 (29 Tết)

TP Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 25-27°C.

Tây Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, khu Tây Bắc 28-31°C.

Đông Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, miền Đông có nơi trên 34°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Thời tiết Tết Nguyên đán rét như thế nào?

Từ đêm giao thừa, miền Bắc bắt đầu có mưa nhỏ rải rác, từ đêm mùng 1 Tết trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi rét đậm dưới 15 độ. Trời rét kéo dài đến hết mùng 3 Tết, kèm mưa nhỏ.

27:1643 hôm qua

Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết Hà Nội đêm Giao thừa

Cơ quan khí tượng vừa phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh mạnh gây mưa rét, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội từ nay đến mùng 2 Tết Nguyên đán.

17:32 9/2/2026

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://vtcnews.vn/du-bao-thoi-tiet-29-tet-mien-bac-nang-den-28-c-truoc-khi-don-khong-khi-lanh-ar1003370.html

Nguyễn Huệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Thời tiết 29 Tết Điện Biên Thời tiết 29 Tết Tết Nguyên đán Giao thừa Dự báo thời tiết

    Đọc tiếp

    Thoi tiet TP.HCM dem giao thua hinh anh

    Thời tiết TP.HCM đêm giao thừa

    2 giờ trước 07:56 16/2/2026

    0

    TP.HCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Dự báo Nam Bộ duy trì nền nhiệt cao trong suốt kỳ nghỉ Tết.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý