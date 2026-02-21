Lực lượng MU sứt mẻ ở trận gặp Everton

Rạng sáng 24/2, MU hành quân đến sân Everton thuộc vòng 27 Premier League với tin vui xen lẫn nỗi lo về lực lượng.

De Ligt chưa thể trở lại.

Điểm tích cực dành cho HLV Michael Carrick là sự trở lại của Mason Mount. Tiền vệ người Anh vắng mặt 3 vòng gần nhất vì vấn đề thể lực, nhưng hiện hoàn toàn bình phục và sẵn sàng tái xuất.

Trong bối cảnh MU cần thêm sự sáng tạo và khả năng kết nối tuyến giữa, Mount được kỳ vọng mang đến luồng sinh khí mới cho hệ thống tấn công. Tuy nhiên, bài toán hàng thủ vẫn khiến HLV Carrick đau đầu.

Trung vệ Matthijs de Ligt tiếp tục vắng mặt vì chấn thương lưng kéo dài. Ngôi sao người Hà Lan bỏ lỡ 14 trận trên mọi đấu trường mùa này. Dù tiến trình hồi phục diễn ra tích cực, anh chỉ có thể trở lại trong tháng 3.

Bên cạnh đó, hậu vệ trẻ Patrick Dorgu cũng chưa hẹn ngày tái xuất. Chấn thương gân kheo gặp phải ở trận đấu với Arsenal hôm 25/1 buộc tuyển thủ Đan Mạch phải ngồi ngoài dài hạn, để lại khoảng trống đáng kể nơi hành lang cánh.

Sự trở lại của Mount mang đến tín hiệu lạc quan, nhưng việc thiếu vắng 2 chốt chặn quan trọng ở hàng thủ buộc MU phải nhập cuộc với sự thận trọng cao độ. Trận gặp Everton do đó là phép thử cho bản lĩnh của tập thể đang trên đà hồi sinh.

Từ khi Carrick tiếp quản ghế huấn luyện, "Quỷ đỏ" cho thấy sự khởi sắc rõ rệt và đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League. Thế nhưng chuyến làm khách tại sân Hill Dickinson hứa hẹn khó khăn bởi Everton luôn là đối thủ khó chịu trên sân nhà.

