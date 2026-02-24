Chấm điểm MU trận thắng Everton

|
Senne Lammens (8 điểm): Khởi đầu chệch choạc khi cú phá bóng đầu tiên bị Thierno Barry chặn lại, nhưng sau đó thi đấu chắc chắn. Phản xạ tốt, chủ động ở các tình huống phạt góc và làm chủ vòng cấm địa.
|
Diogo Dalot (7 điểm): Cầu thủ ổn định nhất phần lớn trận đấu. Phòng ngự chắc chắn, tranh chấp quyết liệt và tích cực hỗ trợ tấn công biên.
|
Leny Yoro (7 điểm): Thiếu tập trung ở tình huống đầu trận nhưng càng chơi càng tự tin trong bối cảnh Everton gia tăng sức ép.
|
Harry Maguire (7 điểm): Kinh nghiệm và tỉnh táo. Maguire đọc tình huống tốt, nhiều lần lấn lướt đối thủ và chỉ huy hàng thủ hiệu quả khi MU thiếu Lisandro Martinez do chấn thương.
|
Luke Shaw (6 điểm): Ít tạo được dấu ấn tấn công, bỏ lỡ một cơ hội tạt bóng đáng tiếc. Dù vậy, Shaw vẫn phần nào làm tròn nhiệm vụ.
|
Casemiro (6): Màn trình diễn không quá thuyết phục. Thực hiện một số đường chuyền sắc nét và hỗ trợ phòng ngự tốt, nhưng đôi lúc tỏ ra thiếu điềm tĩnh.
|
Kobbie Mainoo (7 điểm): Hoạt động bền bỉ, hỗ trợ phòng ngự hiệu quả và cho thấy sự tiến bộ rõ rệt dưới thời Michael Carrick.
|
Amad Diallo (5 điểm): Khởi đầu sáng sủa nhưng mờ nhạt dần sau đó. Cầu thủ Bờ Biển Ngà thiếu tự tin và không tạo đủ áp lực lên hàng thủ Everton.
|
Bruno Fernandes (6 điểm): Nỗ lực xoay chuyển thế trận nhưng đôi lúc nóng vội và thiếu phương án hỗ trợ ở phía trên.
|
Matheus Cunha (6 điểm): Hiệp một mờ nhạt, hiệp hai hoạt động rộng hơn và ghi dấu ấn với đường chuyền dài mở ra bàn thắng. Anh còn thực hiện tới 11 lần đóng góp vào khâu phòng ngự trong suốt cả trận.
|
Bryan Mbeumo (6 điểm): Trải qua ngày thi đấu không quá nổi bật nhưng Mbeumo có pha kiến tạo quyết định trong trận.
|
Benjamin Sesko (8 điểm): Ba bàn từ ghế dự bị mùa này. Với khả năng dứt điểm đa dạng và lạnh lùng, ngày đá chính của Sesko có lẽ không còn xa.
