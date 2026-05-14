Tương lai của thủ thành Andre Onana tại sân Old Trafford không còn được đảm bảo.

MU ra phán quyết với Onana.

Theo ESPN, ban lãnh đạo MU xác định Onana không còn nằm trong kế hoạch dài hạn, bất chấp việc thủ môn 30 tuổi mong muốn trở lại cạnh tranh vị trí chính thức tại Old Trafford.

Kể từ khi gia nhập “Quỷ đỏ” từ Inter Milan vào năm 2023 với mức phí khoảng 44 triệu bảng, Onana có 102 lần ra sân, để thủng lưới 150 bàn và giữ sạch lưới 24 trận. Anh cũng góp công giúp MU giành một danh hiệu FA Cup.

Mùa giải vừa qua, Onana được đem cho Trabzonspor mượn sau khi đánh mất vị trí trong đội hình chính. Trong khi đó, tình hình ở vị trí thủ môn của MU đang thay đổi đáng kể. Altay Bayindir, người từng có sáu lần bắt chính tại Premier League đầu mùa, cũng được cho là sẽ rời CLB trong hè này.

Onana được MU cho Trabzonspor mượn.

Ở chiều ngược lại, bản hợp đồng mới Senne Lammens nhanh chóng chiếm suất bắt chính sau khi chuyển đến từ Royal Antwerp F.C. với giá 21 triệu euro. Thủ môn người Bỉ có 30 lần ra sân tại giải quốc nội và trở thành lựa chọn số một trong khung gỗ của MU.

Dù vậy, đội chủ sân Old Trafford vẫn muốn bổ sung thêm một thủ môn chất lượng để tạo chiều sâu đội hình, đặc biệt trong bối cảnh CLB sẽ trở lại đấu trường Champions League mùa tới.

Vấn đề lớn nhất của MU lúc này nằm ở việc tìm đối tác sẵn sàng mua đứt Onana. Mức lương cao của thủ môn người Cameroon được xem là rào cản lớn khiến nhiều CLB e ngại. Dù thu nhập của anh từng giảm sau khi MU không thể dự cúp châu Âu mùa trước, mức lương này sẽ tăng trở lại nhờ việc đội bóng giành vé dự Champions League.

Điều đó đồng nghĩa MU có thể phải chấp nhận hỗ trợ một phần lương hoặc giảm đáng kể mức phí chuyển nhượng nếu muốn sớm chia tay Onana trong mùa hè năm nay.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Sunderland 0-0 MU Tối 9/5, Sunderland và Manchester United chia điểm trong một trận đấu có nhiều pha bỏ lỡ ở vòng 36 Premier League.