Cầu thủ thứ 2 rời MU

Sau Casemiro, Tyrell Malacia cũng sẽ chia tay Old Trafford khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Malacia chia tay MU sau quãng thời gian thi đấu không thành công.

Trong buổi lễ chia tay Casemiro, huấn luyện viên Michael Carrick kêu gọi người hâm mộ dành sự ủng hộ cho Malacia, bởi hậu vệ người Hà Lan cũng sẽ rời đi vào hè năm nay.

“Các bạn đừng quên chúng ta còn có Tyrell. Cậu ấy đã trải qua quãng thời gian rất khó khăn vì chấn thương. Tôi mong mọi người luôn dành cho cậu ấy sự yêu mến", nhà cầm quân người Anh nói thêm.

Malacia được HLV Erik ten Hag đưa về từ Feyenoord vào hè 2022. Tuy nhiên, cầu thủ này lại không thể chứng tỏ bản thân bởi chấn thương liên miên. Malacia từng có quãng thời gian ngồi ngoài kéo dài gần một mùa giải, khiến người hâm mộ có lúc quên rằng anh là cầu thủ của MU.

Dù đã được đem cho PSV mượn vào năm ngoái, Malacia cũng không thể tìm lại bản thân và bị trả về Old Trafford, nơi anh đóng vai người thừa cho đến tận hôm nay.

Ngoài Malacia, Man Utd còn chuẩn bị chia tay Rasmus Hojlund. Tiền đạo người Đan Mạch gần như chắc chắn gia nhập Napoli, bởi điều khỏa mua đứt anh sẽ được Napoli kích hoạt, khi đội bóng này có vé dự Champions League.

Joshua Zirkzee cũng tiến sát cánh cửa chia tay MU, do không còn nằm trong kế hoạch của "Quỷ đỏ". Màn trình diễn chậm chạp của chân sút người Hà Lan thời gian qua làm người hâm mộ ngán ngẩm.

