Chelsea đón tin vui ngay sau khi bổ nhiệm Alonso

Cục diện bảng xếp hạng có lợi với CLB Tây London, khi các đối thủ xếp trên đều sảy chân.

Chelsea có cơ hội dự cúp châu Âu.

Vòng 37 Premier League diễn ra đêm 17/5 mang đến nhiều kết quả bất ngờ. Đội đứng thứ 7, Brighton bị Leeds đánh bại với tỷ số 1-0, trong khi Brentford cũng bị Crystal Palace cầm hòa 1-1.

Kết quả này mở ra cơ hội tốt cho Chelsea. Giờ đây, "The Blues" lại có cơ hội giành vé dự cúp châu Âu, ít nhất là Conference League. Hiện tại, Chelsea có 49 điểm, kém đội đứng thứ 8, Brentford 3 điểm nhưng chơi ít hơn một trận. Nếu đánh bại Tottenham, CLB chủ sân Stamford Bridge sẽ vươn lên thứ 8, do hiệu số bàn thắng tốt hơn Brentford.

Ở vòng cuối, Brighton sẽ gặp Man Utd. Nếu "Mòng biển" lại thua, đồng thời Chelsea tiếp tục hạ Sunderland, Cole Palmer cùng đồng đội nhiều khả năng chen chân vào nhóm dự Europa League.

Nỗi thất vọng đang trùm kín phòng thay đồ Chelsea, sau thất bại trước Man City ở chung kết FA Cup. Giờ đây, khi cơ hội lại mở ra, đội bóng thành London sẽ quyết tâm tận dụng để cứu vãn mùa giải thảm họa, đồng thời tạo nên trận cầu sinh tử với Tottenham ở vòng áp chót.

Về phía Xabi Alonso, ông đã ký hợp đồng 4 năm với Chelsea và sẽ tiếp quản CLB sau mùa 2025/26. Theo truyền thông Anh, cựu danh thủ người Tây Ban Nha sẽ được can thiệp sâu vào chuyên môn, bao gồm cả công tác chuyển nhượng trong phiên chợ hè năm nay.

Biểu cảm của Thiago Silva khi chứng kiến Chelsea thảm bại Danh thủ Brazil có mặt trên sân Stamford Bridge để theo dõi màn đọ sức giữa đội bóng cũ Chelsea với đối thủ Nottingham Forest thuộc vòng 35 Premier League đêm 4/5, Chelsea nhận thất bại 1-3 và tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD