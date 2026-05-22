Mourinho muốn tống khứ 10 sao Real Madrid

Jose Mourinho được cho là chuẩn bị tạo ra cuộc đại phẫu lớn nhất tại Real Madrid trong nhiều năm qua, với hàng loạt ngôi sao nguy cơ phải rời sân Bernabeu.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Mourinho đạt thỏa thuận trở lại dẫn dắt Real Madrid sau 13 năm. Ngay từ lúc này, "Người đặc biệt" lên kế hoạch cải tổ mạnh tay nhằm đưa đội bóng trở lại vị thế số một tại La Liga và Champions League.

Record cho biết Mourinho sẵn sàng thanh lọc tới 10 cầu thủ trong đội hình hiện tại. Những cái tên như Andriy Lunin, Fran Garcia, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga hay Gonzalo Garcia đều nằm trong danh sách có thể bị bán hè này.

Ngoài ra, hai công thần lâu năm là David Alaba và Dani Carvajal cũng được cho sẽ rời CLB khi hợp đồng kết thúc. Tuy nhiên, sốc nhất là khả năng Real Madrid lắng nghe đề nghị dành cho Vinicius Junior và Federico Valverde. Cả hai đều là trụ cột và tương lai của đội bóng Hoàng gia.

Valverde trải qua thời gian căng thẳng sau những mâu thuẫn nội bộ với Aurelien Tchouameni, trong khi Real Madrid được cho là lo ngại Vinicius có thể rời đi theo dạng tự do nếu cuộc đàm phán gia hạn tiếp tục bế tắc.

Ngược lại, Mourinho cũng muốn đưa về những bản hợp đồng bom tấn để tái thiết đội bóng. Một trong những mục tiêu đáng chú ý là Rodri của Manchester City. Cầu thủ được cho là sẵn sàng chuyển tới Bernabeu.

Nếu kế hoạch thành hiện thực, Real Madrid có thể bước vào mùa giải mới với diện mạo hoàn toàn khác. Và như thường lệ, Mourinho đang chuẩn bị tạo ra cuộc cách mạng bằng những quyết định đầy mạnh mẽ.

