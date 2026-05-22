Mourinho muốn tống khứ 10 sao Real Madrid

  • Thứ sáu, 22/5/2026 06:50 (GMT+7)
Jose Mourinho được cho là chuẩn bị tạo ra cuộc đại phẫu lớn nhất tại Real Madrid trong nhiều năm qua, với hàng loạt ngôi sao nguy cơ phải rời sân Bernabeu.

Mourinho bắt tay vào kế hoạch vực dậy Real Madrid.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Mourinho đạt thỏa thuận trở lại dẫn dắt Real Madrid sau 13 năm. Ngay từ lúc này, "Người đặc biệt" lên kế hoạch cải tổ mạnh tay nhằm đưa đội bóng trở lại vị thế số một tại La Liga và Champions League.

Record cho biết Mourinho sẵn sàng thanh lọc tới 10 cầu thủ trong đội hình hiện tại. Những cái tên như Andriy Lunin, Fran Garcia, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga hay Gonzalo Garcia đều nằm trong danh sách có thể bị bán hè này.

Ngoài ra, hai công thần lâu năm là David Alaba và Dani Carvajal cũng được cho sẽ rời CLB khi hợp đồng kết thúc. Tuy nhiên, sốc nhất là khả năng Real Madrid lắng nghe đề nghị dành cho Vinicius Junior và Federico Valverde. Cả hai đều là trụ cột và tương lai của đội bóng Hoàng gia.

Valverde trải qua thời gian căng thẳng sau những mâu thuẫn nội bộ với Aurelien Tchouameni, trong khi Real Madrid được cho là lo ngại Vinicius có thể rời đi theo dạng tự do nếu cuộc đàm phán gia hạn tiếp tục bế tắc.

Ngược lại, Mourinho cũng muốn đưa về những bản hợp đồng bom tấn để tái thiết đội bóng. Một trong những mục tiêu đáng chú ý là Rodri của Manchester City. Cầu thủ được cho là sẵn sàng chuyển tới Bernabeu.

Nếu kế hoạch thành hiện thực, Real Madrid có thể bước vào mùa giải mới với diện mạo hoàn toàn khác. Và như thường lệ, Mourinho đang chuẩn bị tạo ra cuộc cách mạng bằng những quyết định đầy mạnh mẽ.

Minh Nghi

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

