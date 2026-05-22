Mẹ Maguire nổi giận

Việc trung vệ Harry Maguire bị loại khỏi danh sách tuyển Anh tham dự World Cup 2026 đang tạo nên làn sóng tranh cãi trong dư luận xứ sương mù.

Trước thời điểm Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) công bố chính thức danh sách 26 cầu thủ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Maguire chủ động xác nhận việc anh không được triệu tập. Trung vệ 33 tuổi thừa nhận bản thân “sốc và suy sụp” bởi anh tin rằng mình hoàn toàn đủ khả năng đóng vai trò quan trọng cho tuyển Anh sau mùa giải ổn định trong màu áo MU.

Ngay sau đó, bà Zoe, mẹ của Maguire, công khai bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội. Bà viết ngắn gọn nhưng đầy tức giận: “Thật đáng xấu hổ”. Không dừng lại ở đó, bà tiếp tục phản hồi bài đăng của con trai với thông điệp động viên: “Con không thể làm tốt hơn được nữa. Hãy ngẩng cao đầu”.

Phản ứng dữ dội nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng người hâm mộ tuyển Anh. Nhiều ý kiến cho rằng Maguire xứng đáng góp mặt tại World Cup 2026 sau những màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải này.

“Mong cậu trở lại mạnh mẽ ở mùa giải tới và chứng minh họ đã sai”, một CĐV viết. Tài khoản khác bình luận: “Kinh nghiệm của Maguire là điều tuyển Anh cần. Tôi không hiểu HLV nghĩ gì”.

Dù thất vọng, Maguire vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp khi gửi lời chúc may mắn tới các đồng đội và khẳng định anh luôn tự hào mỗi lần khoác áo tuyển Anh.

Maguire ra mắt tuyển quốc gia vào năm 2017, có 66 lần ra sân và ghi 7 bàn. Anh là trụ cột của "Tam sư" tại World Cup 2018 và 2022.

