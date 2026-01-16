Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

CĐV Đông Nam Á đồng loạt gửi lời chúc tới U23 Việt Nam

  • Thứ sáu, 16/1/2026 09:03 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Cả cộng đồng bóng đá Đông Nam Á hướng sự chú ý về U23 Việt Nam ở trận gặp U23 UAE tại tứ kết U23 châu Á 2026 vào tối 16/1.

U23 Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất còn lại ở VCK U23 châu Á.

Trên nền tảng mạng xã hội của AFC và những diễn đàn bóng đá khu vực, hàng nghìn bình luận chúc may mắn, cổ vũ và đặt trọn niềm tin vào thầy trò HLV Kim Sang-sik xuất hiện dày đặc.

Từ Indonesia, Malaysia, Thái Lan cho tới Singapore, người hâm mộ đồng loạt gửi những thông điệp đầy cảm xúc. "Chúc may mắn Việt Nam", “Tiến lên Việt Nam", hay "Chúng tôi ủng hộ Việt Nam, các bạn là người chiến thắng" là những dòng chữ được lặp đi lặp lại với tần suất chóng mặt.

Nhiều CĐV Indonesia khẳng định họ sẽ ủng hộ U23 Việt Nam như đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á còn sót lại ở giải đấu, trong khi fan Thái Lan cũng gửi biểu tượng chiếc cúp cùng lời chúc Việt Nam tiến xa.

Không ít bình luận còn thể hiện niềm tin tuyệt đối vào chiến thắng. "Việt Nam 1-0 UAE", "Việt Nam cố lên", "Tỷ số nhẹ nhàng 2-0" xuất hiện như những dự đoán lạc quan, phản ánh kỳ vọng rất lớn mà khu vực dành cho đội bóng Việt Nam.

Sự ủng hộ cho thấy vị thế ngày càng cao của bóng đá Việt Nam trong mắt bạn bè láng giềng. Sau nhiều năm liên tục tạo dấu ấn ở đấu trường châu lục, U23 Việt Nam giờ đây được xem như ngọn cờ đầu của Đông Nam Á.

Vào lúc 22h30 ngày 16/1 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết gặp U23 UAE ở VCK U23 châu Á 2026.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Truyền thông Indonesia: 'U23 Việt Nam là hình mẫu của Đông Nam Á'

Truyền thông xứ vạn đảo thán phục thành tích đầu bảng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, đồng thời liệt kê màn trình diễn ấn tượng của các đội trẻ Việt Nam thời gian qua.

12 giờ trước

'Phù thủy' Kim sẽ giúp U23 Việt Nam giải quyết UAE trong hiệp 2

Tối 16/1, U23 Việt Nam bước vào trận tứ kết then chốt gặp U23 UAE tại giải U23 châu Á 2026. Đây là lúc người hâm mộ chờ xem "phù thủy" Kim Sang-sik trổ tài.

13 giờ trước

HLV Kim Sang-sik cảnh giác 2 cầu thủ U23 UAE

Trước trận tứ kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE vào tối 16/1, HLV Kim Sang Sik thể hiện sự thận trọng nhưng tự tin vào khả năng của các học trò.

28:1654 hôm qua

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

U23 Việt Nam U23 Việt Nam

    Đọc tiếp

    FAM tim duong tranh an dinh chi tu FIFA hinh anh

    FAM tìm đường tránh án đình chỉ từ FIFA

    2 giờ trước 17:50 16/1/2026

    0

    Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lo sợ bị FIFA đình chỉ hoạt động, trong bối cảnh những rắc rối liên quan đến vụ bê bối nhập tịch tiếp tục phủ bóng đen lên nền bóng đá nước này.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý