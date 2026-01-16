CĐV Đông Nam Á đồng loạt gửi lời chúc tới U23 Việt Nam

|
U23 Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất còn lại ở VCK U23 châu Á.
Trên nền tảng mạng xã hội của AFC và những diễn đàn bóng đá khu vực, hàng nghìn bình luận chúc may mắn, cổ vũ và đặt trọn niềm tin vào thầy trò HLV Kim Sang-sik xuất hiện dày đặc.
Từ Indonesia, Malaysia, Thái Lan cho tới Singapore, người hâm mộ đồng loạt gửi những thông điệp đầy cảm xúc. "Chúc may mắn Việt Nam", “Tiến lên Việt Nam", hay "Chúng tôi ủng hộ Việt Nam, các bạn là người chiến thắng" là những dòng chữ được lặp đi lặp lại với tần suất chóng mặt.
Nhiều CĐV Indonesia khẳng định họ sẽ ủng hộ U23 Việt Nam như đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á còn sót lại ở giải đấu, trong khi fan Thái Lan cũng gửi biểu tượng chiếc cúp cùng lời chúc Việt Nam tiến xa.
Không ít bình luận còn thể hiện niềm tin tuyệt đối vào chiến thắng. "Việt Nam 1-0 UAE", "Việt Nam cố lên", "Tỷ số nhẹ nhàng 2-0" xuất hiện như những dự đoán lạc quan, phản ánh kỳ vọng rất lớn mà khu vực dành cho đội bóng Việt Nam.
Sự ủng hộ cho thấy vị thế ngày càng cao của bóng đá Việt Nam trong mắt bạn bè láng giềng. Sau nhiều năm liên tục tạo dấu ấn ở đấu trường châu lục, U23 Việt Nam giờ đây được xem như ngọn cờ đầu của Đông Nam Á.
Vào lúc 22h30 ngày 16/1 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết gặp U23 UAE ở VCK U23 châu Á 2026.
