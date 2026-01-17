Khuất Văn Khang: 'Động lực duy nhất là lá cờ trên ngực trái'

Thủ quân U23 Việt Nam phát biểu đầy tự hào sau chiến thắng 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết giải châu Á vào rạng sáng 17/1.

Mở đầu cuộc phỏng vấn, phóng viên hỏi Khuất Văn Khang về việc Nguyễn Đình Bắc xuất hiện đã giúp U23 Việt Nam cải thiện lối chơi. Tiền vệ đội trưởng của U23 Việt Nam cho biết: "Chắc chắn Đình Bắc đã mang đến những điều tích cực khi vào sân. Sự xuất hiện của cậu ấy phụ thuộc vào huấn luyện viên và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của ban huấn luyện".

"Hôm nay, chúng tôi rất vui khi đã cùng nhau giành chiến thắng. U23 Việt Nam xin tặng chiến thắng này cho người hâm mộ", Văn Khang cho biết thêm.

U23 Việt Nam tiếp tục hành trình đáng nhớ tại Saudi Arabia bằng trận tứ kết nghẹt thở và giàu cảm xúc. Bất chấp sức ép lớn và lối chơi bóng bổng đầy khó chịu của đối thủ, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn kiên cường đứng vững, liên tục đáp trả bằng bản lĩnh và sự sắc bén trong những khoảnh khắc quyết định.

U23 Việt Nam liên tục viết nên kỳ tích.

Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ với dấu ấn đậm nét, góp công vào cả ba bàn thắng, trước khi Minh Phúc tung cú sút định mệnh trong hiệp phụ. Chiến thắng lịch sử không chỉ giúp U23 Việt Nam lần đầu quật ngã UAE, mà còn đưa “Những chiến binh sao vàng” trở lại top 4 châu Á sau 8 năm.

Ngoài ra, Khuất Văn Khang, tiền vệ sinh năm 2003, cũng đánh giá về hai bàn thua U23 Việt Nam phải nhận ở tứ kết: "Hai bàn thắng của UAE đều là những tình huống đối thủ tận dụng tốt tình huống phản công và tạt. Tôi và đồng đội sẽ rút kinh nghiệm để hướng đế trận đấu tiếp theo".

Khi phóng viên dùng từ "nguồn năng lượng vô tận" để miêu tả về tập thể U23 Việt Nam tại giải năm nay, Văn Khang chia sẻ: "Động lực duy nhất của đội là màu cờ đỏ sao vàng trên ngực trái. Chúng tôi luôn nỗ lực để hướng đến mục tiêu cao nhất".

Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik ở vòng tiếp theo sẽ là Uzbekistan hoặc Trung Quốc. Trận chung kết năm 2018 giữa Việt Nam và Uzbekistan có thể được tái hiện ở vòng bán kết giải năm nay.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

