Fanpage Thái Lan dự đoán U23 Việt Nam thua U23 UAE 0-3

Trang Buriram Prankster trở thành tâm điểm chú ý sau chiến thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE tại tứ kết U23 châu Á tối 16/1.

Dự đoán của Buriram Prankster về kết quả trận đấu.

Trước trận tứ kết U23 châu Á 2026, fanpage bóng đá Thái Lan có gần 200.000 lượt theo dõi đưa ra nhận định khiến nhiều người chú ý khi dự đoán U23 Việt Nam thua đậm U23 UAE 3 bàn. Trang này đánh giá đại diện Tây Á là "ứng viên hàng đầu của khối Arab", sẵn sàng tung đội hình mạnh nhất để "nghiền nát" Việt Nam, đồng thời cho rằng U23 Việt Nam chỉ có thể trông chờ vào hàng thủ chắc chắn và những pha phản công.

Bài đăng còn đặt câu hỏi mang tính thăm dò rằng người hâm mộ nghĩ U23 Việt Nam sẽ thủng lưới bao nhiêu bàn và liệu có thể vào top 4 hay không. Kèm theo đó là dự đoán tỷ số U23 UAE thắng 3-0.

Tuy nhiên, sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE 3-2 sau hiệp phụ để giành vé vào bán kết, chính fanpage này phải ngả mũ thán phục. Trong bài đăng sau trận, Buriram Prankster liên tục dành lời khen cho các cầu thủ Việt Nam, gọi chiến thắng này là "làm rung chuyển châu Á".

Fanpage bóng đá Thái Lan thừa nhận U23 Việt Nam thi đấu quá xuất sắc, xứng đáng góp mặt trong top 4 đội mạnh nhất giải, đồng thời khẳng định các cầu thủ Việt Nam cho thấy đẳng cấp và bản lĩnh của đội bóng số một Đông Nam Á. Không dừng lại ở đó, fanpage này còn nhận xét bóng đá trẻ Việt Nam vươn tầm, trở thành một trong những tập thể hàng đầu châu lục.

Từ một dự đoán thua đậm trước giờ bóng lăn đến những lời ca ngợi dồn dập sau trận, phản ứng của fanpage Thái Lan phần nào cho thấy sức nặng của chiến thắng mà U23 Việt Nam tạo ra, cũng như sự thay đổi rõ rệt trong cách nhìn của truyền thông và người hâm mộ khu vực.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.