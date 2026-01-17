Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Fanpage Thái Lan dự đoán U23 Việt Nam thua U23 UAE 0-3

  • Thứ bảy, 17/1/2026 08:02 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Trang Buriram Prankster trở thành tâm điểm chú ý sau chiến thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE tại tứ kết U23 châu Á tối 16/1.

U23 Viet Nam anh 1

Dự đoán của Buriram Prankster về kết quả trận đấu.

Trước trận tứ kết U23 châu Á 2026, fanpage bóng đá Thái Lan có gần 200.000 lượt theo dõi đưa ra nhận định khiến nhiều người chú ý khi dự đoán U23 Việt Nam thua đậm U23 UAE 3 bàn. Trang này đánh giá đại diện Tây Á là "ứng viên hàng đầu của khối Arab", sẵn sàng tung đội hình mạnh nhất để "nghiền nát" Việt Nam, đồng thời cho rằng U23 Việt Nam chỉ có thể trông chờ vào hàng thủ chắc chắn và những pha phản công.

Bài đăng còn đặt câu hỏi mang tính thăm dò rằng người hâm mộ nghĩ U23 Việt Nam sẽ thủng lưới bao nhiêu bàn và liệu có thể vào top 4 hay không. Kèm theo đó là dự đoán tỷ số U23 UAE thắng 3-0.

Tuy nhiên, sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE 3-2 sau hiệp phụ để giành vé vào bán kết, chính fanpage này phải ngả mũ thán phục. Trong bài đăng sau trận, Buriram Prankster liên tục dành lời khen cho các cầu thủ Việt Nam, gọi chiến thắng này là "làm rung chuyển châu Á".

Fanpage bóng đá Thái Lan thừa nhận U23 Việt Nam thi đấu quá xuất sắc, xứng đáng góp mặt trong top 4 đội mạnh nhất giải, đồng thời khẳng định các cầu thủ Việt Nam cho thấy đẳng cấp và bản lĩnh của đội bóng số một Đông Nam Á. Không dừng lại ở đó, fanpage này còn nhận xét bóng đá trẻ Việt Nam vươn tầm, trở thành một trong những tập thể hàng đầu châu lục.

Từ một dự đoán thua đậm trước giờ bóng lăn đến những lời ca ngợi dồn dập sau trận, phản ứng của fanpage Thái Lan phần nào cho thấy sức nặng của chiến thắng mà U23 Việt Nam tạo ra, cũng như sự thay đổi rõ rệt trong cách nhìn của truyền thông và người hâm mộ khu vực.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

U23 Việt Nam vượt qua thử thách cực đại

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dành nhiều mỹ từ để nói về U23 Việt Nam sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE ở vòng tứ kết U23 châu Á 2026.

9 giờ trước

Phản ứng của báo Thái Lan khi U23 Việt Nam vào bán kết

Tờ Siam Sport dành lời khen ngợi đặc biệt cho màn trình diễn xuất sắc của U23 Việt Nam tại tứ kết U23 châu Á 2026 rạng sáng 17/1.

9 giờ trước

Lợi thế vàng của U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026

Chiến thắng 3-2 trước U23 UAE rạng sáng 17/1 giúp U23 Việt Nam giành vé vào bán kết và có quỹ thời gian hồi phục vượt trội so với đối thủ.

10 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

U23 Việt Nam U23 Việt Nam

    Đọc tiếp

    Nguoi hung Khuat Van Khang hinh anh

    Người hùng Khuất Văn Khang

    3 giờ trước 12:28 17/1/2026

    0

    Không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, đội trưởng Khuất Văn Khang vẫn có đóng góp tích cực vào thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý