MU khiến Man City nhận trận thua kỷ lục

Theo thống kê từ Opta, trận thua trước MU thuộc vòng 22 giải Ngoại hạng Anh là lần đầu tiên Manchester City thua trận với chênh lệch chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lớn như vậy.

Manchester United đè bẹp Manchester City với chênh lệch xG khổng lồ.

Tối 17/1, MU đánh bại Man City 2-0 với hai pha lập công của Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu. Chỉ số xG, thước đo chất lượng các cơ hội và vị trí dứt điểm, cho thấy sự chênh lệch vượt trội giữa hai đội.

Manchester United đạt 3,81 xG, trong khi Manchester City chỉ có vỏn vẹn 0,47 xG. Theo đó, Manchester City vừa phải chịu thất bại xét trên xG lớn nhất trong lịch sử đội bóng, với mức chênh lệch 3,34 xG (tính theo xG của đối thủ trừ xG của chính mình).

Đây là con số chưa từng có của Man City dưới thời huấn luyện viên Pep Guardiola, minh chứng rõ nét cho sự thống trị về cơ hội của "Quỷ đỏ" tại Old Trafford. Dù tỷ số chỉ dừng ở 2-0, chỉ số bàn thắng kỳ vọng lớn như vậy cho thấy Manchester United xứng đáng có thể thắng đậm hơn nếu tận dụng tốt các tình huống.

Thực tế, ngoài hai bàn thắng được công nhận, chủ nhà còn có 3 lần bị VAR từ chối bàn thắng, 2 lần dứt điểm trúng cột, xà. Ở chiều ngược lại, Man City bế tắc toàn tập, không tạo ra cơ hội nào đáng chú ý.

MU có trận đấu xuất sắc.

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh Michael Carrick vừa mới trở lại dẫn dắt Manchester United ở nhiệm kỳ thứ hai với vai trò huấn luyện viên tạm quyền. The Times đánh giá đây là màn trình diễn xuất sắc của MU dưới thời Carrick, vượt trội hoàn toàn khi đối đầu đối thủ truyền kiếp.

Kết quả không chỉ mang lại ba điểm quý giá mà còn khẳng định sự phục hồi mạnh mẽ của Manchester United. Thất bại kỷ lục về mặt xG này của Man City chắc chắn sẽ còn là chủ đề thảo luận sôi nổi trong giới chuyên môn và người hâm mộ Premier League thời gian tới.

Chiến thắng này của MU càng thêm phần ý nghĩa khi nó đến trong bối cảnh đội bóng ở giai đoạn chuyển giao, chứng tỏ tiềm năng lớn nếu duy trì được phong độ và lối chơi pressing, chuyển trạng thái nhanh như đã thể hiện.