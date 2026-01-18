Sai lầm 18 triệu bảng và bài toán Casemiro của MU

Một điều khoản gia hạn tự động đang biến hợp đồng của Casemiro thành gánh nặng tài chính mà MU buộc phải nhìn thẳng và xử lý dứt điểm.

Casemiro từng là lời khẳng định đẳng cấp của MU trên thị trường chuyển nhượng. Gia nhập từ Real Madrid năm 2022 với giá 60 triệu bảng, tiền vệ người Brazil mang theo DNA chiến thắng, kinh nghiệm đỉnh cao và ngay lập tức trở thành trụ cột.

Song, bóng đá đỉnh cao luôn vận hành theo thời gian. Và thời gian, ở Old Trafford, đang khiến Casemiro trở thành một bài toán khó.

Vấn đề không chỉ nằm ở phong độ hay tuổi tác. Nó nằm ở hợp đồng. Casemiro hiện là cầu thủ hưởng lương cao nhất MU, với mức 300.000-350.000 bảng mỗi tuần.

Con số ấy đặt ngôi sao người Brazil vào nhóm thu nhập cao nhất Premier League, trong khi vai trò trên sân không còn là “bất khả xâm phạm” như trước. Ở tuổi ngoài 30, mỗi bước chạy đều cần được cân đo bằng khả năng hồi phục.

Theo The Athletic, hợp đồng của Casemiro có điều khoản tự động gia hạn thêm một năm nếu anh đá chính đủ 35 trận trên mọi đấu trường. Điều khoản này, nếu được kích hoạt, sẽ khiến MU phải chi thêm khoảng 18 triệu bảng tiền lương cho mùa giải kế tiếp. Một con số đủ lớn để bóp nghẹt kế hoạch tái thiết tuyến giữa.

MU đang đứng trước nghịch lý quen thuộc. Họ muốn làm mới hàng tiền vệ, nhưng lại bị trói bởi một hợp đồng cũ.

Trong bối cảnh cần linh hoạt tài chính để bổ sung nhân sự, việc “giải phóng” quỹ lương của Casemiro là chìa khóa. Giữ anh thêm một mùa theo hợp đồng hiện tại đồng nghĩa với việc trả mức lương của một ngôi sao hàng đầu cho một vai trò có thể chỉ còn mang tính xoay tua.

Có lập luận cho rằng Casemiro vẫn hữu ích, nhất là khi MU không phải căng sức ở cúp châu Âu mùa này. Lịch thi đấu nhẹ hơn giúp anh có thêm thời gian hồi phục, giảm rủi ro chấn thương.

Tuy nhiên, đó là lợi thế ngắn hạn. Không ai đảm bảo điều tương tự ở mùa tới. Và MU không thể hoạch định tương lai bằng những giả định mong manh.

Thực tế cho thấy khả năng kích hoạt điều khoản gia hạn đang giảm dần. MU chỉ còn khoảng 40 trận cả mùa sau các cú ngã sớm ở đấu trường cúp.

Để chạm mốc 35 trận đá chính, Casemiro gần như phải xuất phát ở mọi trận còn lại. Điều đó là có thể, nhưng không chắc. Lối chơi quyết liệt, những pha xoạc bóng đặc trưng và tiền sử thẻ phạt khiến rủi ro treo giò luôn hiện hữu.

Không loại trừ khả năng MU sẽ chủ động “quản trị phút thi đấu” để tránh mốc kích hoạt. Nếu điều đó xảy ra, nó phơi bày một sự thật khó chịu: đội bóng đang bị điều khoản hợp đồng dẫn dắt quyết định chuyên môn. Đó là dấu hiệu của sự mất kiểm soát, thứ MU đã phải trả giá quá nhiều trong thập kỷ qua.

Giải pháp hợp lý nhất là đàm phán lại. Casemiro có thể ở lại thêm một mùa, nhưng trên một bản hợp đồng mới, phản ánh đúng vai trò và giá trị hiện tại. Điều đó đòi hỏi sự dứt khoát từ ban lãnh đạo và sự thấu hiểu từ cầu thủ. Giữ người, nhưng phải giữ đúng cách.

Casemiro không phải vấn đề. Vấn đề là cách MU để một điều khoản biến thành chiếc khóa trói tài chính. Sai lầm 18 triệu bảng không nằm ở con số. Nó nằm ở bài học quản trị. Và lần này, MU không còn lý do để làm ngơ.