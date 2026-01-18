Khi Harry Maguire buộc mọi hoài nghi im lặng

Trong chiến thắng 2-0 trước Manchester City hôm 17/1, Harry Maguire không chỉ chơi một trận xuất sắc mà còn buộc mọi hoài nghi quanh mình phải im lặng.

Maguire vẫn cho thấy giá trị ở MU.

Chiến thắng của MU trước Manchester City trong trận derby đầu tiên dưới thời Michael Carrick sẽ được nhắc đến vì cách tiếp cận pressing cường độ cao và sự hiệu quả trong khâu kết liễu. Nhưng nếu phải chỉ ra một gương mặt tiêu biểu cho tinh thần và cấu trúc mới ấy, Harry Maguire xứng đáng đứng đầu danh sách.

Ngay từ những phút đầu, MU chơi với cường độ khác hẳn. Carrick yêu cầu đội bóng pressing quyết liệt, dâng cao đội hình và không cho Manchester City triển khai theo nhịp quen thuộc.

Trong bối cảnh đó, vai trò của Maguire trở nên đặc biệt quan trọng. Anh là người giữ trục hàng thủ, đọc tình huống, chỉ huy cự ly và đảm bảo sự ổn định khi đội hình dâng cao.

Maguire suýt ghi bàn trong hiệp một với cú đánh đầu dội xà ngang. Nhưng đóng góp lớn nhất của anh không nằm ở khoảnh khắc ấy. Nó nằm ở cách anh đối đầu trực diện với Erling Haaland, tiền đạo được xem là nguy hiểm nhất thế giới hiện tại.

Maguire không cần những pha xoạc bóng mạo hiểm. Anh chọn vị trí hợp lý, tranh chấp đúng thời điểm và luôn buộc Haaland phải nhận bóng trong tư thế bất lợi.

Manchester City vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng họ thiếu sự sắc bén. Haaland gần như bị cô lập, không có cú sút trúng đích nào trước khi rời sân. Đó là thất bại cá nhân của tiền đạo người Na Uy, nhưng cũng là thành công chiến thuật của hàng thủ MU, nơi Maguire đóng vai trò trung tâm.

Màn trình diễn ấy càng có ý nghĩa trong bối cảnh sự nghiệp của Maguire tại Old Trafford từng đứng bên bờ vực. Dưới thời Erik ten Hag, anh suýt rời CLB, mất băng đội trưởng và bị đặt dấu hỏi lớn về tương lai.

Song, Maguire không chọn cách phản kháng bằng lời nói. Anh kiên nhẫn, chờ cơ hội và từng bước lấy lại vị trí dưới thời Ruben Amorim, trước khi trở thành trụ cột trong chiến thắng derby dưới tay Carrick.

Không ngạc nhiên khi John Terry dành những lời khen đặc biệt cho Maguire. Cựu đội trưởng tuyển Anh thậm chí cho rằng trung vệ này xứng đáng có mặt trong danh sách dự World Cup mùa hè tới.

Đó không phải lời xã giao. Terry nhìn thấy ở Maguire những phẩm chất mà ông từng sở hữu: khả năng làm chủ hai vòng cấm, sự chắc chắn trong không chiến và sự điềm tĩnh khi xử lý bóng dưới áp lực.

Ngoài sân cỏ, Maguire cũng được đánh giá cao trong phòng thay đồ.

Ở tuổi sắp bước sang 33, Maguire không còn phù hợp với những kế hoạch trẻ hóa thuần túy. Nhưng bóng đá đỉnh cao không chỉ được xây dựng bằng sức trẻ. Nó cần kinh nghiệm, sự ổn định và những cầu thủ biết chịu trách nhiệm trong các trận cầu lớn.

MU đã trải qua giai đoạn phong độ sa sút rõ rệt khi Maguire vắng mặt vào tháng 12 và đầu tháng 1. Sự trở lại của anh giúp hàng thủ có người “giữ nhịp”, thay vì rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Vì thế, câu chuyện hợp đồng không thể bị xem nhẹ. Giao kèo hiện tại của Maguire sẽ hết hạn vào mùa hè. Mức lương có thể là vấn đề với INEOS, nhưng giá trị mà anh mang lại vượt ra ngoài con số trên bảng lương. Anh chứng minh rằng mình có thể thích nghi với nhiều hệ thống khác nhau và vẫn giữ vai trò then chốt.

Ngoài sân cỏ, Maguire cũng được đánh giá cao trong phòng thay đồ. Dù không còn băng đội trưởng, anh vẫn là tiếng nói có trọng lượng, đặc biệt với các cầu thủ trẻ của học viện. Đó là thứ MU đã thiếu quá lâu: những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhưng không xa rời tập thể.

Derby Manchester không phải nơi để xây dựng lại hình ảnh. Nó là nơi để kiểm chứng. Maguire đã vượt qua bài kiểm tra ấy theo cách thuyết phục nhất. Không cần biện minh, không cần tranh luận. Anh nói bằng màn trình diễn. Và trong bóng đá, đó luôn là câu trả lời mạnh mẽ nhất.