Benzema không từ bỏ mức lương khổng lồ ở Saudi Arabia

Karim Benzema đang trở thành tâm điểm chú ý tại Saudi Arabia sau những trục trặc liên quan đến việc gia hạn hợp đồng với Al Ittihad.

Benzema mâu thuẫn với Al Ittihad.

Theo truyền thông Pháp và Trung Đông, Benzema tiếp tục từ chối ra sân ở trận thứ hai liên tiếp, gặp Al Najma vào ngày 1/2. Mối quan hệ giữa chân sút này và Al Ittihad vẫn căng thẳng sau những mâu thuẫn liên quan đến vấn đề gia hạn hợp đồng.

Trước đó, Benzema từ chối thi đấu cho Al Ittihad chỉ vài giờ trước trận gặp Al Fateh. Ngôi sao người Pháp được cho là coi đề nghị gia hạn gấp rút của CLB Saudi Arabia là “nực cười” và “xúc phạm sự nghiệp”.

Cựu đội trưởng Real Madrid hiện còn hợp đồng với Al Ittihad đến hết mùa giải 2025/26, với mức lương được tiết lộ lên tới khoảng 1,61 triệu bảng mỗi tuần (tương đương hơn 85 triệu bảng mỗi năm).

Một số nguồn tin cho biết tiền đạo người Pháp cho rằng các điều khoản ban đầu gần như khiến anh “thi đấu không công”, khi phần thu nhập chủ yếu đến từ bản quyền hình ảnh thay vì lương cứng.

Benzema phải tập riêng.

Theo ESPN, Benzema hiện tập luyện riêng, tách khỏi nhóm cầu thủ chính, như một phản ứng trước đề nghị gia hạn nói trên. Dù vậy, cả cầu thủ lẫn Al Ittihad vẫn được cho là mong muốn tiếp tục gắn bó. Hai bên đang xem xét lại tình hình để đưa ra quyết định tiếp theo.

HLV trưởng Sergio Conceicao thừa nhận ông không thể tự đưa ra quyết định cuối cùng vì vẫn phụ thuộc vào ban lãnh đạo CLB. Nhiệm vụ của ông là tập trung vào công tác huấn luyện và chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới của Al Ittihad.

Về mặt chuyên môn, Benzema vẫn duy trì phong độ tốt với 8 bàn thắng sau 14 lần ra sân mùa này. Tuy nhiên, Al Ittihad lại thi đấu không như kỳ vọng và hiện chỉ đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Saudi Pro League.

Báo chí Pháp cho biết Benzema có thể cân nhắc trở lại châu Âu thi đấu nếu không sớm đạt được thỏa thuận mới với Al Ittihad.

