Carrick đáp trả lời chê bai của Scholes

Michael Carrick khẳng định không có bất kỳ mâu thuẫn nào với Paul Scholes sau khi bình luận của huyền thoại Manchester United về đội bóng gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Carrick khẳng định không có mâu thuẫn với Scholes.

Những ngày qua, dư luận Anh xôn xao trước phát ngôn của Paul Scholes khi ông nhận xét các màn trình diễn của Manchester United dưới thời Michael Carrick là tệ hại. Bình luận này xuất hiện trong một bài đăng trên mạng xã hội sau thất bại của MU trước Newcastle United – trận thua đầu tiên của đội bóng sau chuỗi 8 trận bất bại khi Michael Carrick lên nắm quyền.

Tuy nhiên, bài đăng nói trên nhanh chóng bị Scholes xóa. Cựu tiền vệ Manchester United sau đó khẳng định lời nhận xét của ông bị hiểu nhầm.

Phát biểu tại trung tâm huấn luyện Carrington, Carrick chủ động hạ nhiệt dư luận. HLV tạm quyền của Manchester United cho rằng đây đơn giản là hệ quả của các thông tin thiếu minh bạch bị lan truyền trên mạng xã hội.

"Không có gì cả. Thực sự chẳng có gì đáng để nói", Carrick cho biết. "Đó chỉ là thực tế của mạng xã hội hiện nay, nơi những trích dẫn hay tiêu đề có thể bị hiểu theo nhiều cách khác nhau. Điều quan trọng là cần bình tĩnh và hiểu đúng ý nghĩa thực sự của mọi chuyện".

Carrick ngày càng ghi điểm bởi khả năng hành xử trong và ngoài sân cỏ

Cựu tiền vệ của Manchester United cũng nhấn mạnh rằng việc tồn tại các quan điểm khác nhau là điều bình thường trong bóng đá. "Mọi người đều có quyền có ý kiến riêng. Đôi khi mọi thứ bị đẩy từ cực này sang cực khác. Chuyện là vậy thôi. Tôi không lo lắng và cũng không làm quá vấn đề này", Carrick nói thêm.

Trong khi đó, Nicky Butt tiết lộ rằng đồng đội cũ của ông tại Manchester United đã sốc và buồn bã trước phản ứng dữ dội từ dư luận. Theo Butt, phát ngôn của Scholes thực chất không nhằm chỉ trích Carrick. "Ý của Scholes là Manchester United vẫn đang giành kết quả tốt ngay cả khi đội chưa chơi đúng phong độ. May mắn luôn là một phần trong thành công của bất kỳ HLV nào", Butt giải thích.

Trong podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes cũng xác nhận trực tiếp nhắn tin cho Carrick để giải thích. Cựu tiền vệ sinh năm 1974 khẳng định ông không hề có ý xúc phạm người đồng đội cũ, đồng thời cho biết Carrick cũng không cảm thấy khó chịu về sự việc.

Scholes nhấn mạnh rằng điều ông muốn nói đơn giản là Manchester United chưa thực sự chơi thuyết phục trong vài trận gần đây, dù vẫn giành được kết quả. Ông cũng dẫn lại lời của Sir Alex Ferguson rằng yếu tố may mắn đôi khi đóng vai trò quan trọng trong thành công của một đội bóng.