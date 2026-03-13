CĐV Bodo/Glimt biến MU thành trò cười

Màn cắt tóc ngay trên khán đài của CĐV Bodo/Glimt sau chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại Champions League bất ngờ làm dậy sóng mạng xã hội.

Màn cắt tóc của CĐV Bodo/Glimt ngay trên khán đài sau khi thắng Sporting Lisbon.

Hôm 12/3, Bodo/Glimt đánh bại Sporting Lisbon 3-0 trên sân nhà thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League. Đó là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Bodo/Glimt tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Trận đấu còn xuất hiện một khoảnh khắc thú vị trên khán đài.

Sau trận đấu, một CĐV trung thành của đội bóng Na Uy thực hiện màn cắt tóc ngay trên khán đài. Hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng bóng đá bàn tán nhiều hơn lại là phản ứng của các cổ động viên Manchester United.

Trước đó hơn một năm, một CĐV nổi tiếng của MU tuyên bố sẽ không cắt tóc cho đến khi đội bóng thắng 5 trận liên tiếp. Lời hứa tưởng chừng chỉ mang tính hài hước giờ trở thành câu chuyện gây chú ý, bởi sau hơn một năm, chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp vẫn chưa đến.

Vì vậy, khi chứng kiến CĐV Bodo/Glimt thoải mái cắt tóc ăn mừng, nhiều fan MU chỉ biết phản ứng bằng sự tự trào. Hàng loạt bình luận châm biếm xuất hiện dưới các bài đăng liên quan.

Một tài khoản viết: "CĐV Manchester United sẽ phải chờ thêm 2 năm nữa mới được trải nghiệm điều này", Một người khác bình luận: "Bodo/Glimt đang dạy Manchester United cách thắng 5 trận liên tiếp".

Không ít ý kiến cũng nhắc trực tiếp tới lời hứa của CĐV MU. "Có một người ở Manchester không cắt tóc suốt một năm rồi", một bình luận thu hút nhiều lượt thích.

Trở lại với Bodo/Glimt, đại diện Na Uy thắng 5 trận liên tiếp lần lượt trước Man City, Atletico Madrid, Inter Milan (2 lần) và Sporting. Với chiến thắng 3-0 trước Sporting ở lượt đi, cao Bodo/Glimt đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League mùa này.

