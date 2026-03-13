Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CĐV Bodo/Glimt biến MU thành trò cười

  • Thứ sáu, 13/3/2026 19:01 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Màn cắt tóc ngay trên khán đài của CĐV Bodo/Glimt sau chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại Champions League bất ngờ làm dậy sóng mạng xã hội.

Màn cắt tóc của CĐV Bodo/Glimt ngay trên khán đài sau khi thắng Sporting Lisbon.

Hôm 12/3, Bodo/Glimt đánh bại Sporting Lisbon 3-0 trên sân nhà thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League. Đó là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Bodo/Glimt tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Trận đấu còn xuất hiện một khoảnh khắc thú vị trên khán đài.

Sau trận đấu, một CĐV trung thành của đội bóng Na Uy thực hiện màn cắt tóc ngay trên khán đài. Hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng bóng đá bàn tán nhiều hơn lại là phản ứng của các cổ động viên Manchester United.

Trước đó hơn một năm, một CĐV nổi tiếng của MU tuyên bố sẽ không cắt tóc cho đến khi đội bóng thắng 5 trận liên tiếp. Lời hứa tưởng chừng chỉ mang tính hài hước giờ trở thành câu chuyện gây chú ý, bởi sau hơn một năm, chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp vẫn chưa đến.

Vì vậy, khi chứng kiến CĐV Bodo/Glimt thoải mái cắt tóc ăn mừng, nhiều fan MU chỉ biết phản ứng bằng sự tự trào. Hàng loạt bình luận châm biếm xuất hiện dưới các bài đăng liên quan.

Một tài khoản viết: "CĐV Manchester United sẽ phải chờ thêm 2 năm nữa mới được trải nghiệm điều này", Một người khác bình luận: "Bodo/Glimt đang dạy Manchester United cách thắng 5 trận liên tiếp".

Không ít ý kiến cũng nhắc trực tiếp tới lời hứa của CĐV MU. "Có một người ở Manchester không cắt tóc suốt một năm rồi", một bình luận thu hút nhiều lượt thích.

Trở lại với Bodo/Glimt, đại diện Na Uy thắng 5 trận liên tiếp lần lượt trước Man City, Atletico Madrid, Inter Milan (2 lần) và Sporting. Với chiến thắng 3-0 trước Sporting ở lượt đi, cao Bodo/Glimt đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League mùa này.

Bodø/Glimt không còn là chuyện cổ tích ở Champions League

Sự thăng hoa của Bodø/Glimt trước Sporting cho thấy đội bóng vùng Bắc Cực không còn là hiện tượng nhất thời của Champions League.

27:1592 hôm qua

Kroos gửi thông điệp đặc biệt cho Valverde sau đêm bùng nổ

Toni Kroos chỉ viết con số “8” trên Instagram để chúc mừng Federico Valverde sau cú hat-trick vào lưới Manchester City tại Champions League.

25:1474 hôm qua

Quyết định gây tranh cãi ở Champions League

UEFA quyết định không mở rộng án phạt đối với 2 cầu thủ Bayern Munich sau nghi vấn cố tình nhận thẻ vàng tại Champions League.

14 giờ trước

Highlights Newcastle 2-1 MU Rạng sáng 5/3, Newcastle dù chơi thiếu người vẫn bản lĩnh đánh bại Manchester United ở vòng 29 Premier League.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Đào Trần

Champions League Sporting Lisbon Bodo/Glimt cắt tóc MU Manchester United

