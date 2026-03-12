Kroos gửi thông điệp đặc biệt cho Valverde sau đêm bùng nổ

Toni Kroos chỉ viết con số “8” trên Instagram để chúc mừng Federico Valverde sau cú hat-trick vào lưới Manchester City tại Champions League.

Federico Valverde trở thành tâm điểm sau chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Manchester City ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Tiền vệ người Uruguay ghi cả ba bàn thắng trong hiệp một, mang về lợi thế lớn cho đội bóng Tây Ban Nha.

Màn trình diễn bùng nổ tại Bernabeu lập tức khiến Valverde nhận được hàng loạt lời khen từ đồng đội và giới chuyên môn. Tuy nhiên, thông điệp gây chú ý nhất lại đến từ Toni Kroos, người từng khoác áo số 8 tại Real Madrid trước khi trao lại cho Valverde.

Trên Instagram, Kroos chỉ để lại một bình luận ngắn gọn: “8”. Con số tưởng chừng đơn giản nhưng mang ý nghĩa đặc biệt, như một cách thừa nhận người kế thừa xứng đáng của mình tại sân Bernabeu.

Valverde ghi hat-trick trước Man City.

Valverde cũng nhận được lời khen từ Luka Modric, cựu thủ lĩnh tuyến giữa của Real Madrid đang thi đấu cho AC Milan. Tiền vệ người Croatia viết ngắn gọn: “Wow, thật không thể tin được”.

Bên cạnh đó, nhiều đồng đội hiện tại của Valverde cũng bày tỏ sự phấn khích. Marco Asensio nhắn nhủ: “Làm tốt lắm, Federico”. Antonio Rüdiger thốt lên: “Chúa ơi!”. Arda Güler, Rodrygo, Vinícius, Brahim, Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold và Endrick cũng để lại lời chúc mừng trên mạng xã hội.

Dù nhận được vô số lời khen, Valverde lại phản ứng khá điềm tĩnh. Tiền vệ sinh năm 1998 chỉ viết trên Instagram rằng: “Không cần lời nào để mô tả những gì đã xảy ra”.

Cú hat-trick vào lưới Manchester City cũng đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Valverde. Đây là lần đầu tiên anh ghi ba bàn trong một trận đấu cho Real Madrid.

Theo thông lệ, cầu thủ lập hat-trick thường mang về nhà quả bóng thi đấu có chữ ký của toàn đội. Với Valverde, đây cũng là lần đầu tiên anh có được kỷ vật đặc biệt này.

Trước đó, kỷ lục ghi bàn trong một trận của Valverde là hai bàn. Thành tích ấy đến ở chung kết FIFA Club World Cup 2023, khi Real Madrid đánh bại Al Hilal 5-3.

Hat-trick trước Manchester City không chỉ giúp Real Madrid tiến gần hơn tới tứ kết Champions League. Quan trọng hơn, nó khẳng định Valverde đang bước vào giai đoạn chín muồi trong sự nghiệp – đúng với kỳ vọng mà Kroos từng đặt vào người kế thừa chiếc áo số 8 tại Bernabeu.