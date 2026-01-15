Phát biểu của Kroos về Barca gây tranh cãi

Phát biểu của Toni Kroos về Barcelona nhanh chóng thổi bùng làn sóng tranh cãi dữ dội từ người hâm mộ.

Sau chức vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha của Barcelona, Toni Kroos đưa ra nhận định gây chú ý. Cựu tiền vệ Real Madrid nói rằng Barcelona "rất vui với Siêu cúp, nhưng Champions League mới là nơi gặp các đối thủ đẳng cấp hàng đầu".

Sau đó, anh dự đoán thẳng thừng về tương lai của Barca: "Tôi không nghĩ họ sẽ giành được danh hiệu quốc tế nào đâu". Phát biểu này lập tức lan truyền mạnh mẽ và trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội X.

Nhiều tài khoản của NHM đặt câu hỏi trực diện vào lập luận của Kroos. "Vậy Real Madrid mà Barca đánh bại ở Siêu cúp không phải đối thủ đẳng cấp hàng đầu sao?", một người viết. Cách phản biện này được lặp lại với tần suất dày đặc. Một ý kiến khác mỉa mai: "Nếu theo hệ tư tưởng đó thì Madrid không phải đội bóng lớn".

Không ít CĐV trung lập cũng nhập cuộc. Họ cho rằng Kroos vô tình hạ thấp chính Real Madrid, đội bóng gắn liền với tên tuổi của anh trong hơn một thập kỷ. "Real Madrid không phải đội bóng hàng đầu ư? Kroos vừa tự tay chôn sống CLB cũ của mình", một bình luận nhận được lượng tương tác lớn.

Hầu hết phản hồi này không nhằm bảo vệ Barcelona, mà tập trung vào sự thiếu nhất quán trong lập luận. Từ góc nhìn chuyên môn, phát biểu của Kroos phản ánh hoài nghi phổ biến về năng lực của Barcelona tại Champions League. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại lại khiến thông điệp trở nên nhạy cảm.

Barcelona vừa đánh bại Real Madrid trong một trận chung kết chính thức. Dù Siêu cúp không phải Champions League, đó vẫn là danh hiệu và là cuộc đối đầu trực diện giữa hai đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha.