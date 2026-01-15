Real Madrid thua đối thủ có đội hình kém hơn 1 tỷ euro

Real Madrid tạo nên cú sốc tại Cúp Nhà Vua khi để thua đối thủ có giá trị đội hình thấp hơn rất nhiều là Albacete.

Thất bại gây sốc của Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Trận ra mắt của HLV Alvaro Arbeloa trên cương vị thuyền trưởng Real Madrid không diễn ra như kỳ vọng, khi đội bóng Hoàng gia nhận thất bại 2-3 trước Albacete trên sân khách, qua đó chính thức bị loại khỏi Cúp Nhà Vua.

Đáng chú ý, Real Madrid, đội bóng sở hữu dàn cầu thủ được định giá hơn 1,35 tỷ euro, bị khuất phục bởi Albacete, đại diện đến từ giải hạng Hai Tây Ban Nha với tổng giá trị đội hình chỉ khoảng 14,2 triệu euro.

Sự chênh lệch giá trị đội hình lên tới hơn 1 tỷ euro giữa hai đội khiến giới chuyên môn và người hâm mộ gần như mặc định Real Madrid sẽ dễ dàng giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân lại hoàn toàn trái ngược. Albacete thi đấu kỷ luật, quyết liệt và tận dụng triệt để những sai lầm của đối thủ để tạo nên cơn địa chấn lớn nhất của Cúp Nhà Vua mùa giải năm nay.

Thất bại trước Albacete khép lại một tuần ác mộng với Real Madrid. Trước đó, “Los Blancos” đã để thua đại kình địch Barcelona trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, qua đó chứng kiến đối thủ nâng cao danh hiệu.

Chuỗi kết quả tệ hại này đã đẩy áp lực lên đến đỉnh điểm, buộc ban lãnh đạo Real Madrid phải đưa ra quyết định mạnh tay khi chấm dứt hợp đồng với HLV Xabi Alonso. Cựu danh thủ Arbeloa được lựa chọn thay thế, nhưng chưa thể tạo ra sự thay đổi ngay lập tức tại sân Bernabeu.

Thất bại trước Albacete không chỉ đơn thuần là một trận thua, mà còn được xem như hồi chuông cảnh báo cho một giai đoạn khủng hoảng đang hiện hữu tại Real Madrid.

