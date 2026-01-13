Mâu thuẫn với Mbappe khiến HLV Alonso bị sa thải?

Những dấu hiệu sau thất bại 2-3 trước Barcelona tại chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha hôm 12/1 cho thấy viễn cảnh HLV Xabi Alonso bị sa thải.

HLV Alonso bị Real Madrid sa thải. Ảnh: Reuters.

Trong một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, HLV Alonso yêu cầu các học trò xếp thành hai hàng để thực hiện nghi thức chào nhà vô địch khi Barcelona bước ra nhận cúp. Đây là hành động mang tính biểu tượng, thể hiện tinh thần fair-play với đối thủ. Tuy nhiên, chỉ đạo này không được các cầu thủ Real Madrid tuân thủ.

Ống kính máy quay ghi lại khoảnh khắc các cầu thủ Real Madrid lưỡng lự, trước khi một số ngôi sao chủ chốt quay lưng rời sân. Đáng chú ý, Kylian Mbappe được cho là người trực tiếp ra hiệu cho đồng đội dừng việc xếp hàng danh dự.

Thậm chí, khi hậu vệ trẻ Raul Asencio có ý định đứng lại để tham gia nghi thức chào nhà vô địch, anh bị kéo đi theo nhóm rời sân.

Theo các nguồn tin hậu trường, Mbappe cho rằng việc đứng chào Barcelona trong lễ đăng quang là điều khó chấp nhận với lòng tự trọng của Real Madrid. Trong suy nghĩ của tiền đạo người Pháp, đội bóng Hoàng gia không thể “làm nền” cho khoảnh khắc vinh quang của đại kình địch. Quan điểm này nhanh chóng lan sang các cầu thủ khác, khiến chỉ đạo từ ban huấn luyện bị phớt lờ hoàn toàn.

Mbappe yêu cầu đồng đội rời sân, trái với chỉ đạo của HLV Alonso.

Các cầu thủ Real Madrid rời sân trong sự hỗn loạn, phơi bày những rạn nứt đáng lo ngại trong nội bộ. Nhiều cổ động viên cho rằng HLV Alonso không thể hiện được uy quyền cần thiết, không tạo được sự nể phục trong phòng thay đồ, từ đó dẫn đến việc bị CLB sa thải vào rạng sáng 13/1.

Việc các cầu thủ công khai không tuân theo chỉ đạo của HLV cho thấy nguy cơ mất kiểm soát nội bộ, điều đặc biệt nhạy cảm với một đội bóng đầy ngôi sao như Real Madrid. HLV Xabi Alonso được cho là chưa tạo dựng được tiếng nói đủ trọng lượng trong phòng thay đồ, khiến các ngôi sao thi đấu thiếu gắn kết và góp phần vào chuỗi kết quả không như kỳ vọng trong thời gian gần đây.

Tất cả bàn thắng trận Real Madrid - Man City Rạng sáng 11/12, Man City ngược dòng thắng Real Madrid 2-1 ở lượt thứ 6 vòng phân hạng Champions League 2025/26.