Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Không nhận ra Jurgen Klopp

  • Chủ nhật, 15/2/2026 09:41 (GMT+7)
  • 17 phút trước

HLV Jurgen Klopp khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới trong quãng thời gian tạm rời xa băng ghế huấn luyện.

Hình ảnh khác lạ của Jurgen Klopp.

Trong loạt hình ảnh mới đăng trên Instagram, cựu HLV Liverpool gây chú ý với bộ ria mép nổi bật và phần râu cạo gọn. Ông hài hước ví mình với nhân vật Ted Lasso do Jason Sudeikis thủ vai trong bộ phim truyền hình nổi tiếng cùng tên.

Sau đó, Klopp còn hóa thân thành John Dutton - nhân vật cao bồi trong series Yellowstone, để tham dự lễ hội hóa trang thường niên Mainz Carnival tại Đức. Ông viết dí dỏm: "Không phải Ted Lasso mà là John Dutton hôm nay! Mainz Fastnacht, chúng ta bắt đầu thôi".

Màn lột xác của Klopp nhanh chóng gây sốt mạng xã hội. Nhiều CĐV còn so sánh ông với Walter White – nhân vật huyền thoại do Bryan Cranston thủ vai trong Breaking Bad. "Klopp đang bước vào kỷ nguyên Walter White", một tài khoản bình luận.

Chiến lược gia 58 tuổi rời Anfield vào tháng 5/2024, khép lại hành trình 9 năm rực rỡ cùng Liverpool vì cảm thấy mệt mỏi. Đến tháng 1/2025, ông đảm nhiệm vai trò Giám đốc Bóng đá Toàn cầu của Red Bull, phụ trách hệ thống các CLB thuộc tập đoàn này.

Dù tận hưởng cuộc sống mới, Klopp vẫn được đồn đoán có thể tái xuất băng ghế huấn luyện. Ông được nhắc đến như ứng viên tiềm năng dẫn dắt Real Madrid hoặc thậm chí tuyển Đức.

Tuy vậy, hồi tháng 6 năm ngoái, nhà cầm quân người Đức thừa nhận ông có thể đã khép lại sự nghiệp HLV vì không còn muốn theo đuổi cuộc sống đó thêm nữa.

Klopp nói đùa về việc làm trợ lý cho Guardiola tại Man City

Pep Lijnders tiết lộ Jurgen Klopp từng khẳng định sẵn sàng gia nhập Man City nếu trợ lý thân cận từ chối cơ hội làm việc cùng Pep Guardiola.

19:59 1/2/2026

Klopp chuẩn bị trở lại Liverpool

Jurgen Klopp sẽ có màn trở lại Anfield đầy cảm xúc vào cuối tháng 3, khi tái xuất sân đấu huyền thoại của Liverpool bên cạnh biểu tượng bất tử Kenny Dalglish.

07:12 30/1/2026

Klopp lại lỡ hẹn với Real Madrid

Một lần nữa, khi Real Madrid rẽ sang hướng khác với Alvaro Arbeloa, cái tên Jürgen Klopp lại chỉ dừng ở mức tin đồn quen thuộc trong những giai đoạn khủng hoảng.

16:00 23/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Klopp HLV Klopp Klopp

    Đọc tiếp

    CAHN co the mat chien thang 4-0 truoc Tampines hinh anh

    CAHN có thể mất chiến thắng 4-0 trước Tampines

    2 giờ trước 08:24 15/2/2026

    0

    Thất bại 0-4 trước Công An Hà Nội có thể chưa phải dấu chấm hết với Tampines Rovers khi AFC đang xem xét khả năng đại diện Việt Nam sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý