Không nhận ra Jurgen Klopp

HLV Jurgen Klopp khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới trong quãng thời gian tạm rời xa băng ghế huấn luyện.

Hình ảnh khác lạ của Jurgen Klopp.

Trong loạt hình ảnh mới đăng trên Instagram, cựu HLV Liverpool gây chú ý với bộ ria mép nổi bật và phần râu cạo gọn. Ông hài hước ví mình với nhân vật Ted Lasso do Jason Sudeikis thủ vai trong bộ phim truyền hình nổi tiếng cùng tên.

Sau đó, Klopp còn hóa thân thành John Dutton - nhân vật cao bồi trong series Yellowstone, để tham dự lễ hội hóa trang thường niên Mainz Carnival tại Đức. Ông viết dí dỏm: "Không phải Ted Lasso mà là John Dutton hôm nay! Mainz Fastnacht, chúng ta bắt đầu thôi".

Màn lột xác của Klopp nhanh chóng gây sốt mạng xã hội. Nhiều CĐV còn so sánh ông với Walter White – nhân vật huyền thoại do Bryan Cranston thủ vai trong Breaking Bad. "Klopp đang bước vào kỷ nguyên Walter White", một tài khoản bình luận.

Chiến lược gia 58 tuổi rời Anfield vào tháng 5/2024, khép lại hành trình 9 năm rực rỡ cùng Liverpool vì cảm thấy mệt mỏi. Đến tháng 1/2025, ông đảm nhiệm vai trò Giám đốc Bóng đá Toàn cầu của Red Bull, phụ trách hệ thống các CLB thuộc tập đoàn này.

Dù tận hưởng cuộc sống mới, Klopp vẫn được đồn đoán có thể tái xuất băng ghế huấn luyện. Ông được nhắc đến như ứng viên tiềm năng dẫn dắt Real Madrid hoặc thậm chí tuyển Đức.

Tuy vậy, hồi tháng 6 năm ngoái, nhà cầm quân người Đức thừa nhận ông có thể đã khép lại sự nghiệp HLV vì không còn muốn theo đuổi cuộc sống đó thêm nữa.