Cầu thủ kỳ thị Vinicius bị điều tra

Cáo buộc phân biệt chủng tộc tại sân Da Luz khiến chính phủ Bồ Đào Nha vào cuộc, đẩy vụ việc giữa Vinicius và Gianluca Prestianni vượt ra ngoài phạm vi sân cỏ.

Vụ việc của Vinicius và Prestianni vượt ra khỏi phạm vi sân cỏ. Ảnh: Reuters.

Cơ quan Phòng chống và Đấu tranh chống Bạo lực trong Thể thao (APCVD) của Bồ Đào Nha bắt đầu mở cuộc điều tra để làm rõ sự thật. Đây không còn là câu chuyện kỷ luật của UEFA, mà trở thành vấn đề ở cấp độ quốc gia.

Thông báo từ APCVD nêu rõ: "Sau các thông tin truyền thông về cáo buộc hành vi phân biệt chủng tộc nhằm vào Vinicius Jr trong trận Benfica - Real Madrid, APCVD vào cuộc để xác minh sự việc".

Nếu các cáo buộc được chứng thực, Benfica và Prestianni có thể đối mặt với án phạt, từ phạt tiền đến chuyển hồ sơ cho cơ quan tư pháp. Các cuộc điều tra từ phía cơ quan thể thao và chính phủ dự kiến sẽ sớm hoàn tất để đưa ra quyết định cuối cùng.

Trận play-off lượt đi Champions League giữa Benfica và Real Madrid hôm 18/2 trở nên căng thẳng, nhưng mọi thứ thật sự bùng nổ ở đầu hiệp hai.

Vinicius ghi bàn, ăn mừng bằng điệu nhảy trước khán đài đội chủ nhà và bị phạt thẻ vàng. Tâm điểm nằm ở khoảnh khắc Vinicius tiến về phía trọng tài, phản ánh điều được cho là lời nói từ phía Prestianni.

Cầu thủ 20 tuổi của Benfica bị tố có phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc. UEFA xác nhận mở cuộc điều tra, đồng thời xem xét báo cáo trận đấu theo quy trình kỷ luật.

Vinicius tuyên bố mình quá quen với những tình huống như vậy. Còn Prestianni phủ nhận hoàn toàn cáo buộc, khẳng định không có bất kỳ lời lẽ phân biệt chủng tộc nào và cho rằng Vinicius hiểu nhầm. Cầu thủ này cũng cho biết anh nhận được những lời đe dọa từ phía Real Madrid.

