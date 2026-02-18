UEFA điều tra vụ Vinicius bị gọi là 'con khỉ'

UEFA vào cuộc điều tra sau khi Vinicius tố cáo bị cầu thủ Benfica phân biệt chủng tộc trong trận thắng của Real Madrid thuộc lượt đi vòng play-off Champions League rạng sáng 18/2.

UEFA xác nhận vào cuộc điều tra vụ Vinicius bị phân biệt chủng tộc.

Trên sân Da Luz, Vinicius ghi bàn duy nhất giúp Real Madrid giành chiến thắng tối thiểu. Sau pha lập công, tiền đạo người Brazil nhận thẻ vàng vì màn ăn mừng bị cho là quá khích. Ít phút sau, Vinicius bất ngờ chạy đến trọng tài Francois Letexier để phản ứng.

Ngôi sao của Real Madrid tố cáo anh bị cầu thủ Benfica, Gianluca Prestianni, buông lời phân biệt chủng tộc. Ống kính truyền hình ghi lại hình ảnh Prestianni kéo áo che miệng trong lúc tranh cãi. Trọng tài Letexier lập tức kích hoạt quy trình chống phân biệt chủng tộc theo quy định của UEFA, khiến trận đấu bị gián đoạn khoảng 10 phút.

Sau trận, Kylian Mbappe cho biết nghe thấy Prestianni sử dụng từ "con khỉ" tận 5 lần. Phía cầu thủ người Argentina phủ nhận cáo buộc, khẳng định không sử dụng ngôn từ như vậy.

Trước những diễn biến căng thẳng, UEFA phát đi thông báo chính thức. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu cho biết các báo cáo liên quan đến trận đấu đang được xem xét.

"Các báo cáo chính thức từ trận đấu đang được rà soát. Khi có nội dung được ghi nhận, quy trình kỷ luật sẽ được mở và nếu dẫn đến án phạt, quyết định sẽ được công bố trên trang kỷ luật của UEFA", thông cáo nêu rõ.

UEFA cũng khẳng định hiện chưa có thêm thông tin và từ chối bình luận sâu hơn ở thời điểm này.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về vấn nạn phân biệt chủng tộc ở bóng đá châu Âu. Kết luận cuối cùng sẽ phụ thuộc vào quá trình điều tra và các bằng chứng thu thập được từ báo cáo trọng tài cũng như hệ thống ghi hình của trận đấu.