Phút hỗn loạn khi Juventus thua Inter

Chiến thắng 3-2 của Inter trước Juventus tại vòng 25 Serie A rạng sáng 15/2 gây tranh cãi bởi chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho Pierre Kalulu ở phút 41.

Phía Juventus bức xúc với trọng tài.

Trận Derby d’Italy diễn ra căng thẳng ngay từ đầu và bước ngoặt đến trước giờ nghỉ. Phút 41, Kalulu bị rút thẻ vàng thứ hai sau pha truy cản với Bastoni. Trước đó, trung vệ người Pháp nhận một thẻ vàng ở phút 32. Quyết định của trọng tài Federico La Penna lập tức tạo phản ứng dữ dội từ phía Juventus.

Cuối hiệp một, khu vực đường hầm trở nên hỗn loạn. HLV Luciano Spalletti, Tổng giám đốc Damien Comolli và Trưởng phòng Quan hệ Giorgio Chiellini tỏ rõ sự tức giận và đòi ăn thua đủ với tổ trọng tài. Sau trận, Comolli lên tiếng gay gắt trên Sky Sports.

Tổng giám đốc Juventus nói: "Tối nay xảy ra một điều đáng xấu hổ, được cả thế giới chứng kiến. Đó là tổng hợp của những sai sót diễn ra suốt mùa giải. Rất khó để chấp nhận những bất công như vậy. Phải có hành động".

Về tâm trạng đội bóng, ông thừa nhận các cầu thủ thất vọng và ban huấn luyện bức xúc. Juventus cho rằng họ chơi một trận đấu tốt trước khi mất người.

Alessandro Del Piero cũng đứng về phía đội bóng cũ. Ông nhận định trận đấu rất cân bằng trước chiếc thẻ đỏ và cho rằng một kết quả hòa có thể hợp lý hơn. Theo Del Piero, pha can thiệp đầu tiên của Kalulu không đáng nhận thẻ vàng. Ông chỉ trích việc trọng tài "chạy đến và rút thẻ quá nhanh", đồng thời đặt dấu hỏi về quy định khiến VAR không thể can thiệp trong tình huống thẻ vàng thứ hai.

Ở chiều ngược lại, HLV Cristian Chivu của Inter có quan điểm khác. Ông cho rằng dù va chạm nhẹ, đó vẫn là tác động và cầu thủ giàu kinh nghiệm cần tránh đặt trọng tài vào thế phải quyết định.

Inter khép lại trận đấu với chiến thắng 3-2. Nhưng thay vì bàn thắng, điều đọng lại là câu hỏi về cách điều hành và vai trò của VAR trong những khoảnh khắc then chốt.

Kết quả giúp Inter xây chắc ngôi đầu Serie A với khoảng cách 8 điểm, trong khi Juventus đứng yên ở vị trí thứ 4.