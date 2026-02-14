Mkhitaryan giờ ra sao

Ở tuổi 37, tiền vệ Henrikh Mkhitaryan vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng quan trọng trong đội hình Inter Milan.

Mkhitaryan muốn ở lại Inter.

Theo Corriere dello Sport, ban lãnh đạo Inter đang cân nhắc đề nghị một bản hợp đồng mới có thời hạn một năm, qua đó giữ tiền vệ người Armenia ở lại CLB sau khi anh bước sang tuổi 38.

Về phần mình, Mkhitaryan cũng đã xác định rõ tương lai: hoặc tiếp tục gắn bó với Inter, hoặc giải nghệ. Anh không có ý định tìm kiếm một bản hợp đồng mới ở nơi khác. Tiền vệ này cũng đã chia tay đội tuyển quốc gia Armenia để tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp cấp CLB.

Sau nỗi thất vọng khi thua đậm PSG với tỷ số 0-5 ở trận chung kết Champions League mùa trước, Mkhitaryan từng dành thời gian suy nghĩ về việc giải nghệ. Tuy nhiên, anh quyết định tiếp tục thi đấu khi cảm thấy thể trạng vẫn đảm bảo. Ở mùa giải năm nay, tiền vệ kỳ cựu tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục danh hiệu của Inter.

Inter muốn gia hạn với Mkhitaryan. Ảnh: Reuters.

Mkhitaryan gia nhập Inter vào năm 2022 và nhanh chóng trở thành mắt xích giàu kinh nghiệm trong hệ thống chiến thuật của “Nerazzurri”. Dù quỹ đầu tư Oaktree Capital, đơn vị sở hữu Inter, đang theo đuổi chiến lược trẻ hóa lực lượng, Mkhitaryan nhiều khả năng sẽ là trường hợp ngoại lệ.

Giới lãnh đạo CLB tin rằng nền tảng thể lực bền bỉ cùng tư duy chiến thuật sắc bén của anh vẫn đủ đáp ứng yêu cầu thi đấu đỉnh cao, ít nhất trong ngắn hạn.

Hiện tại, Inter có lợi thế trong cuộc đua vô địch Serie A khi tạo khoảng cách 8 điểm so với đội xếp thứ hai là AC Milan. Nếu duy trì phong độ ổn định, Mkhitaryan có thể bổ sung thêm một danh hiệu quốc nội vào bộ sưu tập vốn đã rất đồ sộ.

Ngoài Mkhitaryan, Inter cũng sẽ sớm xác định tương lai của nhóm trụ cột lớn tuổi. Thủ môn Yann Sommer (37 tuổi), hậu vệ Francesco Acerbi (38 tuổi), Stefan De Vrij (34 tuổi) và Matteo Darmian (36 tuổi) đều sắp hết hợp đồng và có thể rời CLB trong hè này.

