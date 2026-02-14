Luis Enrique phản ứng gắt sau phát biểu của Dembele

Dembele công khai chê PSG chơi ích kỷ sau trận thua Rennes và lập tức nhận thông điệp cứng rắn từ Luis Enrique.

Dembele công khai chê PSG chơi ích kỷ sau trận thua Rennes và lập tức nhận thông điệp cứng rắn từ Luis Enrique.

Thất bại 1-3 trước Stade Rennais ở vòng 22 Ligue 1 rạng sáng 14/2 khiến Paris Saint-Germain không chỉ mất điểm mà còn dậy sóng phòng thay đồ.

Sau trận, Dembele không né tránh. Tiền đạo người Pháp, tác giả bàn thắng duy nhất của PSG, thẳng thắn thừa nhận toàn đội đã chơi dưới sức và cảnh báo rằng nếu mỗi cá nhân chỉ nghĩ cho bản thân, đội bóng sẽ không thể giành danh hiệu.

“Chúng tôi chơi một trận tệ. Rennes xứng đáng thắng. Chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn và chơi vì PSG trước tiên. Nếu chỉ chơi cho chính mình, điều đó sẽ không hiệu quả”, Dembele phát biểu trên Ligue 1+.

Cầu thủ sinh năm 1997 nhắc lại tinh thần mùa trước, khi tập thể được đặt lên trên hết. Anh cho rằng PSG cần tìm lại điều đó ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Phát biểu này lập tức thu hút sự chú ý, nhất là khi đội bóng thủ đô sắp bước vào trận play-off Champions League với AS Monaco.

Tuy nhiên, HLV Luis Enrique không đồng tình với cách học trò lên tiếng công khai. Trong buổi họp báo, ông đáp trả rõ ràng.

“Những phát biểu sau trận không có giá trị. Của HLV cũng vậy, nhưng của cầu thủ thì không có giá trị gì cả. Tôi sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ cầu thủ nào đứng trên CLB”, Luis Enrique tuyên bố.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng ông là người chịu trách nhiệm về đội bóng và không ai được phép đặt mình cao hơn tập thể, kể cả chính ông.

Thất bại tại Rennes khiến PSG đối diện nguy cơ bị thu hẹp khoảng cách ở Ligue 1 và làm dấy lên câu hỏi về sự thống nhất nội bộ. Trước mắt họ là trận đấu quan trọng với Monaco tại vòng play-off Champions League. Và rõ ràng, PSG cần phản ứng trên sân cỏ thay vì tiếp tục tranh luận qua micro.