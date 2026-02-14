PSG thua sốc trước đôi chân của 'Messi châu Á'

Rạng sáng 14/2 (giờ Hà Nội), PSG thua 1-3 trên sân Rennes, đối diện nguy cơ mất ngôi đầu Ligue 1 trước chuyến làm khách quan trọng gặp AS Monaco ở vòng play-off Champions League.

Paris Saint-Germain không quen với những buổi tối như thế này. Ở Ligue 1, họ hiếm khi thua. Càng hiếm hơn khi thủng lưới ba bàn trước một đối thủ đang chệch choạc. Thế nhưng tại vòng 22, PSG gục ngã với tỷ số 1-3 trên sân của Stade Rennais FC, một cú sốc thực sự.

Thất bại đến vào thời điểm chẳng thể nhạy cảm hơn. Nếu RC Lens thắng Paris FC, ngôi đầu của PSG có thể đổi chủ. Và phía trước họ là chuyến làm khách tại Monaco ở Champions League, nơi mọi sai số đều bị trừng phạt.

Rennes nhập cuộc không hề có tâm lý “chiếu dưới”. Họ chơi nhanh, trực diện và không ngại va chạm. PSG cầm bóng nhiều, nhưng thứ họ thiếu là ý tưởng ở một phần ba cuối sân. Bóng luân chuyển qua lại, nhịp độ đều đặn nhưng vô hại.

Trong khi đó, Mousa Al-Tamari, người được gọi vui là “Messi của Jordan”, biến cánh trái thành sân khấu riêng. Mousa Al-Tamari liên tục đối mặt Nuno Mendes và nhiều lần khiến hậu vệ này lùi sâu chống đỡ. Bàn mở tỷ số của anh đến trước giờ nghỉ, một cú sút chân trái đầy quyết đoán. Đó không chỉ là khoảnh khắc cá nhân, mà là phần thưởng cho cách tiếp cận táo bạo của Rennes.

Sang hiệp hai, PSG bước ra với áp lực hiện rõ. Nhưng họ chưa kịp ổn định thì Lepaul đánh đầu từ một tình huống phạt góc, nâng tỷ số lên 2-0. Những khán đài bùng nổ, còn Luis Enrique đứng lặng vài giây trước khi quay sang băng ghế dự bị.

PSG vùng lên. Những sự điều chỉnh được tung ra. Và rồi Ousmane Dembele rút ngắn tỷ số. Đó đã là bàn thứ 7 của anh kể từ tháng 1, một con số cho thấy phong độ ấn tượng. Trong khoảnh khắc, người ta nghĩ PSG có thể xoay chuyển cục diện.

Nhưng vấn đề của đội bóng thủ đô không nằm ở khả năng tạo hy vọng. Nó nằm ở sự tập trung. Khi còn đang mải mê tìm bàn gỡ, họ để lộ khoảng trống phía sau. Rennes phản công nhanh, Embolo dứt điểm lạnh lùng, khép lại trận đấu với tỷ số 3-1.

Luis Enrique không phản ứng dữ dội. Ông đứng bên đường biên, tay khoanh trước ngực. PSG vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn. Nhưng kiểm soát mà không đủ sắc bén thì vô nghĩa. Họ thiếu nhịp tăng tốc ở những thời điểm quyết định, thiếu một cú đấm đúng lúc.

Đây là một trong những thất bại nặng nề nhất của PSG mùa này. Không chỉ vì ba bàn thua. Mà vì nó đến khi đội bóng cần sự ổn định nhất. Cuộc đua Ligue 1 chưa ngã ngũ. Champions League đang chờ phía trước.

Một cú trượt chân có thể chỉ là tai nạn. Nhưng nếu không kịp sửa mình, nó sẽ trở thành vết nứt.