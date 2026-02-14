Khoảnh khắc gây chú ý trong ngày Chelsea đại thắng

Trong trận đấu vòng 4 FA Cup rạng sáng 14/2, tiền đạo Liam Delap trở thành tâm điểm chú ý với một pha bỏ lỡ khó tin khi Chelsea chạm trán Hull City.

Delap bỏ lỡ gây sốc trước Hull City.

Tình huống diễn ra khi thủ môn Dillon Phillips của Hull City thực hiện cú phát bóng dài lên phía trên. Delap nhanh chóng áp sát gây sức ép và bóng vô tình dội trúng chân anh, bật ngược về phía khung thành.

Bóng sau đó chạm xà ngang rồi rơi xuống ngay trên vạch vôi, nhưng chưa hoàn toàn đi qua vạch cầu môn trước khi nảy ngược trở lại khu vực bên trái vòng cấm.

Trong khoảnh khắc quyết định, Delap dường như lầm tưởng bóng đã đi vào lưới. Tiền đạo của Chelsea chững lại vài nhịp, có dấu hiệu ăn mừng hoặc chờ xác nhận bàn thắng, trước khi nhận ra bóng vẫn chưa lăn qua vạch vôi.

Thay vì sút ngay khi vừa chạm bóng, Delap khống chế thêm một nhịp, rồi tiếp tục chỉnh bóng trước khi tung cú dứt điểm. Lúc này, thủ môn Phillips đã kịp lùi về và cản phá thành công.

Delap sút ra ngoài ở tình huống này.

Bình luận trên BBC, huyền thoại Alan Shearer tỏ ra khó hiểu trước pha xử lý của Delap. Ông cho rằng tiền đạo trẻ làm rất tốt ở pha pressing ban đầu nhưng lại thiếu sự quyết đoán trong khoảnh khắc cuối cùng.

Theo Shearer, điều Delap cần làm đơn giản chỉ là đưa bóng vào lưới thay vì chần chừ quan sát.

Dù vậy, Delap vẫn phần nào chuộc lỗi trước khi hiệp một khép lại. Phút 40, anh kiến tạo để Pedro Neto ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea, giúp đội bóng áo xanh tạo lợi thế trong trận đấu. Kết quả chung cuộc, Chelsea giành chiến thắng 4-0 để vào vòng 5 FA Cup.

Pha bỏ lỡ đáng tiếc vẫn phản ánh phong độ ghi bàn chưa ổn định của Delap. Kể từ khi chuyển đến Chelsea từ Ipswich Town vào mùa hè năm ngoái, tiền đạo này mới ghi 3 bàn sau 29 lần ra sân và đang trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không lập công.

Chelsea chi khoảng 30 triệu bảng để chiêu mộ Delap trước thềm FIFA Club World Cup 2025, giải đấu đội bóng thành London giành chức vô địch dưới thời HLV Enzo Maresca. Dù vẫn được đánh giá là một tài năng giàu tiềm năng, Delap rõ ràng cần cải thiện sự tỉnh táo và bản năng săn bàn nếu muốn khẳng định vị trí trong đội hình Chelsea trong thời gian tới.

