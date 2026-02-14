Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Athletic Bilbao thoát án cấm chuyển nhượng 3 kỳ từ FIFA

  • Thứ bảy, 14/2/2026 05:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đội bóng xứ Basque đã giải quyết xong tranh chấp với Pumas liên quan đến Alex Padilla và sắp được gỡ khỏi danh sách cấm đăng ký cầu thủ.

Athletic Bilbao thoát án cấm chuyển nhượng 3 kỳ từ FIFA.

Athletic Bilbao chính thức thoát nguy cơ bị cấm chuyển nhượng ba kỳ liên tiếp sau khi giải quyết xong tranh chấp với FIFA.

Trước đó, đội chủ sân San Mames bị đưa vào danh sách “FIFA Registration Bans” - cấm chuyển nhượng - vì bất đồng phát sinh trong thương vụ liên quan đến thủ môn Alex Padilla. Nếu án phạt được giữ nguyên, Athletic Bilbao sẽ không thể đăng ký tân binh trong ba kỳ chuyển nhượng tới.

Nguồn tin thân cận với ban lãnh đạo CLB xác nhận FIFA đã thông báo Athletic Bilbao đáp ứng đầy đủ yêu cầu để được xóa tên khỏi danh sách cấm. Thủ tục hành chính sẽ hoàn tất trong tối đa năm ngày.

Vấn đề bắt nguồn từ việc Padilla trở lại sớm sau thời gian cho mượn tại Pumas UNAM. Tháng 1/2025, thủ môn sinh ra tại Zarautz gia nhập đội bóng Mexico theo hợp đồng một mùa, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm.

Tuy nhiên, sau khi Julen Agirrezabala chuyển sang Valencia theo dạng cho mượn, Athletic Bilbao kích hoạt điều khoản gọi Padilla trở lại. Để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, CLB phải thanh toán 300.000 euro.

Chính khoản bồi thường và các điều khoản liên quan đến quyền lợi cầu thủ đã dẫn đến bất đồng giữa hai bên. Tranh chấp khiến FIFA áp dụng biện pháp kỷ luật và đưa Athletic Bilbao vào danh sách cấm đăng ký.

Hiện tại, mọi khúc mắc đã được giải quyết. Athletic Bilbao không còn đối diện nguy cơ bị khóa sổ chuyển nhượng. Đội bóng xứ Basque có thể trở lại tập trung vào kế hoạch chuyên môn, thay vì lo ngại những rắc rối pháp lý ngoài sân cỏ.

Hà Trang

Athletic Bilbao FIFA Alex Padilla Julen Agirrezabala Athletic Bilbao Pumas UNAM Sân San Mames

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Bao dong do voi Nico Williams hinh anh

Báo động đỏ với Nico Williams

10:31 28/1/2026 10:31 28/1/2026

0

Tiền đạo của Athletic Bilbao đang trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp, khi chấn thương pubalgia (thoát vị vùng háng) chưa hồi phục và tình trạng còn chuyển biến xấu.

Bilbao bi FIFA cam chuyen nhuong hinh anh

Bilbao bị FIFA cấm chuyển nhượng

23 giờ trước 07:48 13/2/2026

0

Athletic Bilbao đối mặt với án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) khi bị cấm đăng ký cầu thủ mới trong ba kỳ chuyển nhượng liên tiếp.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý