Đội bóng xứ Basque đã giải quyết xong tranh chấp với Pumas liên quan đến Alex Padilla và sắp được gỡ khỏi danh sách cấm đăng ký cầu thủ.

Athletic Bilbao thoát án cấm chuyển nhượng 3 kỳ từ FIFA.

Athletic Bilbao chính thức thoát nguy cơ bị cấm chuyển nhượng ba kỳ liên tiếp sau khi giải quyết xong tranh chấp với FIFA.

Trước đó, đội chủ sân San Mames bị đưa vào danh sách “FIFA Registration Bans” - cấm chuyển nhượng - vì bất đồng phát sinh trong thương vụ liên quan đến thủ môn Alex Padilla. Nếu án phạt được giữ nguyên, Athletic Bilbao sẽ không thể đăng ký tân binh trong ba kỳ chuyển nhượng tới.

Nguồn tin thân cận với ban lãnh đạo CLB xác nhận FIFA đã thông báo Athletic Bilbao đáp ứng đầy đủ yêu cầu để được xóa tên khỏi danh sách cấm. Thủ tục hành chính sẽ hoàn tất trong tối đa năm ngày.

Vấn đề bắt nguồn từ việc Padilla trở lại sớm sau thời gian cho mượn tại Pumas UNAM. Tháng 1/2025, thủ môn sinh ra tại Zarautz gia nhập đội bóng Mexico theo hợp đồng một mùa, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm.

Tuy nhiên, sau khi Julen Agirrezabala chuyển sang Valencia theo dạng cho mượn, Athletic Bilbao kích hoạt điều khoản gọi Padilla trở lại. Để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, CLB phải thanh toán 300.000 euro.

Chính khoản bồi thường và các điều khoản liên quan đến quyền lợi cầu thủ đã dẫn đến bất đồng giữa hai bên. Tranh chấp khiến FIFA áp dụng biện pháp kỷ luật và đưa Athletic Bilbao vào danh sách cấm đăng ký.

Hiện tại, mọi khúc mắc đã được giải quyết. Athletic Bilbao không còn đối diện nguy cơ bị khóa sổ chuyển nhượng. Đội bóng xứ Basque có thể trở lại tập trung vào kế hoạch chuyên môn, thay vì lo ngại những rắc rối pháp lý ngoài sân cỏ.