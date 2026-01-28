Báo động đỏ với Nico Williams

Tiền đạo của Athletic Bilbao đang trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp, khi chấn thương pubalgia (thoát vị vùng háng) chưa hồi phục và tình trạng còn chuyển biến xấu.

Nico Williams trải qua mùa giải 2025/26 vật lộn với các chấn thương.

Theo Marca, tình trạng thể lực của Nico Williams trở thành vấn đề khiến Athletic Bilbao lo lắng. Cầu thủ người Tây Ban Nha không đạt phong độ tốt trong nửa năm qua, do chấn thương pubalgia kéo dài.

Các phương pháp điều trị ban đầu, bao gồm nghỉ ngơi, vật lý trị liệu và các biện pháp khác được áp dụng, nhưng tình trạng của Nico không thuyên giảm, dẫn đến chuỗi ngày thi đấu không ổn định.

Mùa này, anh chơi 17 trận tại La Liga (ghi 4 bàn), 3 trận Champions League và thường xuyên cảm thấy khó chịu. Athletic Bilbao lo ngại chấn thương này thậm chí có thể khiến Nico vắng mặt tại World Cup 2026.

Nico Williams và đội ngũ y tế Athletic Bilbao đang cân nhắc tất cả kịch bản để giải quyết vấn đề, trong đó phẫu thuật là lựa chọn nghiêm túc được thảo luận để anh hồi phục hoàn toàn. Nếu ca phẫu thuật được thực hiện, thời gian Nico nghỉ thi đấu sẽ ít nhất 2 tháng, thậm chí có thể kéo dài đến 3-4 tháng.

Trong trường hợp xấu nhất, Nico chỉ có thể trở lại tập luyện vào tháng 5, thời điểm ngay trước thềm World Cup, khiến cơ hội tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh trở nên mong manh.

Trước đó, nhà vô địch Euro 2024 từng thử điều trị không xâm lấn để duy trì thi đấu, nhưng tình hình không cải thiện. Pubalgia là vấn đề thường gặp ở các cầu thủ chạy cánh đòi hỏi tốc độ bùng nổ, thay đổi hướng đột ngột và sút bóng mạnh.

Chấn thương này hiện trở nên khá phổ biến ở châu Âu, cũng ảnh hưởng đến nhiều tài năng trẻ khác như Lamine Yamal, Cole Palmer hay Franco Mastantuono.

