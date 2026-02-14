Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chelsea vào vòng 5 FA Cup nhờ hat-trick của Pedro Neto

  Thứ bảy, 14/2/2026 05:57 (GMT+7)
Chelsea thắng 4-0 trên sân của Hull City trong đêm tuyết dày, với Pedro Neto ghi hat-trick và Liam Delap đóng góp ba kiến tạo.

Pedro Neto ghi hat-trick trước Hull City.

Giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Chelsea vẫn thể hiện sự vượt trội trước Hull để giành vé vào vòng 5 FA Cup rạng sáng 14/2. Đội khách kiểm soát thế trận ngay từ đầu và chỉ thực sự gặp khó trong những pha dứt điểm cuối cùng ở hiệp một.

Phút 17, Estevao Willian thoát xuống, vượt qua thủ môn Dillon Phillips nhưng lốp bóng vọt xà từ cự ly gần. Ít phút sau, Liam Delap pressing buộc Phillips phá bóng trúng xà ngang. Bóng rơi sát vạch vôi, song Delap không tận dụng được cơ hội đá bồi.

Hull có vài pha đáp trả đáng chú ý trong 40 phút đầu. Lewis Koumas căng ngang nguy hiểm, còn Cathal McCarthy đánh đầu không chính xác. Tuy nhiên, khác biệt về chất lượng đội hình dần được thể hiện.

Phút 40, Delap làm tường để Neto tung cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho Chelsea. Bàn thắng này thay đổi cục diện trận đấu. Hull sa sút rõ rệt từ sau thời điểm đó.

Chelsea anh 1

Chelsea vào vòng 5 FA Cup.

Đầu hiệp hai, Chelsea nhân đôi cách biệt từ một tình huống phạt góc. Sau khi Phillips đẩy được cú đánh đầu của Andrey Santos, hàng thủ chủ nhà để bóng đi qua nhiều cầu thủ và lọt lưới ở cột gần.

Phút 60, Delap tiếp tục để lại dấu ấn khi vượt qua hậu vệ bên cánh phải rồi căng ngang cho Estevao ghi bàn từ cự ly gần. Tỷ số được nâng lên 3-0 và trận đấu gần như khép lại.

Neto hoàn tất hat-trick ở phút 72. Nhận bóng trong vòng cấm sau pha phối hợp ngắn, anh dứt điểm chìm bằng chân phải, ấn định chiến thắng 4-0 cho Chelsea.

Hull có cơ hội rút ngắn tỷ số khi Koumas dứt điểm trúng cột dọc ở cuối trận. Dù vậy, điều đó không đủ để thay đổi kết quả.

Chiến thắng này giúp Chelsea tiến vào vòng năm FA Cup một cách thuyết phục. Pedro Neto là điểm nhấn lớn nhất với ba bàn thắng, trong khi Liam Delap ghi dấu ấn đậm nét bằng ba pha kiến tạo.

